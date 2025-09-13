Zakończono poszukiwania rosyjskich dronów na Mazowszu. Służby apelują o czujność
Policja zakończyła akcję poszukiwania rosyjskich dronów na Mazowszu. Funkcjonariusze sprawdzali zgłoszenia z kilku miejsc wokół Warszawy, jednak po wielu godzinach działań nie odnaleziono żadnych maszyn. Służby apelują jednak do mieszkańców o czujność i zgłaszanie podejrzanych obiektów.
Rosyjskie drony nad Warszawą? Policja zakończyła poszukiwania
Na Mazowszu zakończono zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą rosyjskich dronów, które mogły naruszyć polską przestrzeń powietrzną. Funkcjonariusze działali w kilku powiatach wokół stolicy, jednak po wielu godzinach intensywnych działań nie natrafiono na żadne maszyny.
Poszukiwania wokół Warszawy
Akcja objęła powiaty otwocki, pruszkowski, piaseczyński oraz warszawskie dzielnice Pragę Północ i Pragę Południe. Policjanci reagowali na liczne zgłoszenia mieszkańców, którzy informowali o możliwych znaleziskach. Tereny były szczegółowo sprawdzane, jednak żadne doniesienia nie zostały potwierdzone.
– Po kilku godzinach działań służby zakończyły poszukiwania. Nie znaleziono żadnych dronów – potwierdziła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
Apel do mieszkańców
Mimo że akcja w rejonie Warszawy dobiegła końca, służby nadal proszą mieszkańców o czujność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych obiektów. To istotne, ponieważ w ostatnich dniach w Polsce odnaleziono fragmenty rosyjskich dronów aż w 17 lokalizacjach, głównie w województwie lubelskim.
Nadal trwają poszukiwania
Według resortu spraw wewnętrznych wciąż poszukiwane są dwa drony, które mogły opuścić polską przestrzeń powietrzną po nocnym ataku Rosji na Ukrainę. To właśnie w trakcie tej operacji polska obrona powietrzna zneutralizowała część obiektów, które mogły stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Nowe incydenty pokazują, że zagrożenie ze strony rosyjskich działań hybrydowych pozostaje realne, a polskie służby muszą zachować najwyższą gotowość.
