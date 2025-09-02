Żałoba w Hollywood! Odszedł nominowany do Oscara legendarny aktor rdzennej społeczności Ameryki.

2 września 2025 14:03 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

 

Nie żyje Graham Greene. Hollywood w żałobie po legendarnym aktorze. Świat kina pogrążył się w smutku. Zmarł Graham Greene, wybitny kanadyjski aktor rdzennych korzeni, który zapisał się w historii kina rolą w filmie „Tańczący z wilkami”.

Fot. DALL·E 3 / Warszawa w Pigułce

To właśnie ta kreacja przyniosła mu nominację do Oscara w kategorii „Najlepszy aktor drugoplanowy” i uczyniła jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli rdzennych mieszkańców Ameryki w Hollywood.

Kariera pełna wyjątkowych ról

Greene urodził się w 1952 roku w Ontario w Kanadzie. Przez dekady swojej kariery występował zarówno w kinie, jak i w telewizji, grając w ponad 100 produkcjach. Poza „Tańczącym z wilkami” można go było oglądać między innymi w takich filmach jak „Maverick”, „Wind River” czy „Die Hard with a Vengeance”. Jego obecność na ekranie zawsze budziła szacunek, a charakterystyczna charyzma sprawiała, że nawet drugoplanowe role zapadały w pamięć.

Głos rdzennych społeczności

Greene był nie tylko aktorem, ale także symbolem widoczności rdzennych ludów Ameryki w światowej kinematografii. Często podkreślał swoje pochodzenie i walczył o to, by ich kultura była przedstawiana autentycznie i z szacunkiem. Dzięki niemu wielu widzów na całym świecie mogło po raz pierwszy zobaczyć na ekranie historie i bohaterów reprezentujących społeczności Pierwszych Narodów.

Kino straciło wyjątkowego artystę

Śmierć Greene’a to wielka strata dla świata filmu. Dla wielu widzów pozostanie na zawsze bohaterem „Tańczącego z wilkami”, w którym stworzył rolę pełną emocji i prawdy. Jego odejście przypomina, jak wielki wpływ miał na kino i jak ważne było jego przesłanie o równości, szacunku i prawdzie w opowiadaniu historii.

 

 

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl