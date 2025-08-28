Żar z nieba nad Polską. Alerty I i II stopnia w kilkunastu województwach!
Upały nie odpuszczają. IMGW ostrzega, że w czwartek temperatura w Polsce sięgnie nawet 32 stopni Celsjusza. Instytut wydał alerty I i II stopnia, które obejmują większość kraju. W niektórych regionach prognozowane są także burze z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu.
Choć wielu myślało już o jesieni, lato nie zamierza odpuścić. W czwartek w Polsce znów zrobi się gorąco, a w niektórych regionach słupki rtęci podskoczą nawet do 32 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I i II stopnia, ostrzegając przed falą upałów, która szczególnie mocno da się we znaki w centralnej i południowej części kraju.
Prognoza: do 32 stopni i burze na Pomorzu
Jak przewiduje synoptyk IMGW Michał Kowalczuk, w czwartek na zachodzie i Pomorzu zachmurzenie będzie umiarkowane, ale pojawią się też przelotne burze z opadami deszczu do 20 mm. Na północy temperatura sięgnie 25 stopni, a na południu nawet 32 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach do 75 km/h w górach i nad morzem.
W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie wzrośnie, a na zachodzie pojawią się deszcze i burze. Na wschodzie natomiast pogoda pozostanie spokojniejsza. Minimalna temperatura wyniesie od 16 do 20 stopni, a na Podhalu nawet 22 stopnie Celsjusza.
Gdzie obowiązują alerty?
IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia.
- Alerty I stopnia objęły m.in. województwa mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, lubuskie, a także część Pomorza i Zachodniego Pomorza.
- Alerty II stopnia dotyczą m.in. części Mazowsza (powiaty wokół Radomia i Siedlec), województwa lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, a także większości Śląska, Podkarpacia i Małopolski – z wyłączeniem powiatów górskich.
Najwyższe alerty obowiązują od czwartku do piątku, do godziny 20. W tym czasie termometry w niektórych miejscach pokażą nawet 32 stopnie Celsjusza.
Co oznaczają alerty I i II stopnia?
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia i życia oraz straty materialne. Ostrzeżenie II stopnia oznacza już realne ryzyko groźnych zjawisk pogodowych, które mogą powodować poważne konsekwencje, w tym bezpośrednie zagrożenie zdrowia.
