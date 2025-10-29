Zaskakująca prognoza na 1 listopada! Synoptycy nie mają wątpliwości, tak ciepło nie było od lat.
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Ciepło jak na listopad, ale bez parasola się nie obejdzie. Tegoroczny 1 listopada zapowiada się wyjątkowo łagodnie jak na początek listopada.
Synoptycy prognozują, że temperatura w większości regionów Polski utrzyma się w granicach od 9 do 12 stopni Celsjusza, a na południu kraju może sięgnąć nawet 15 stopni. Mimo jesiennej aury, mróz i silny wiatr nie będą zagrożeniem dla odwiedzających cmentarze.
Ciepło, ale z przelotnymi opadami
Choć dzień Wszystkich Świętych zapowiada się stosunkowo ciepło, warto zabrać parasol. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, szczególnie w zachodnich i północnych regionach kraju. Na wschodzie pogoda będzie łaskawsza, z większymi przejaśnieniami i suchym powietrzem.
Rano możliwe będą gęste mgły, które utrudnią widoczność na drogach. Warto więc wcześniej zaplanować wizytę na cmentarzu i zachować ostrożność w czasie jazdy. Po południu chmury miejscami się rozproszą, a na niebie może pojawić się słońce.
Ciepły początek listopada
Wieczorem temperatura zacznie spadać, ale pozostanie dodatnia. W centralnej Polsce będzie około 8 stopni, na południu 10, a na północy około 6. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich i południowych, dzięki czemu odczuwalna temperatura nie będzie zbyt niska.
Taka pogoda to dobra wiadomość dla osób planujących odwiedziny grobów bliskich. Po kilku chłodnych dniach nad Polskę napłynie cieplejsze powietrze, które sprawi, że listopadowe święta upłyną w spokojnej i przyjemnej atmosferze.
Zaduszki z lekkim ochłodzeniem
2 listopada, w Dzień Zaduszny, temperatura nieco spadnie, ale nadal pozostanie powyżej normy dla tego okresu. W wielu miejscach termometry pokażą od 7 do 10 stopni, a wiatr będzie umiarkowany. Możliwe przelotne opady, zwłaszcza w północnej Polsce.
Tegoroczny początek listopada przyniesie więc mieszankę jesiennego ciepła i delikatnych opadów. To dobra okazja, by w spokoju odwiedzić cmentarze, zapalić znicz i wspomnieć bliskich, nie martwiąc się o chłód i silny wiatr.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.