Zaskakujące wiadomości z Warszawy. Stolica szykuje się na ewakuację?
Warszawa przygotowuje się na największy od lat zakup autobusów. Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na 120 nowoczesnych pojazdów, które pojawią się na ulicach stolicy w 2026 roku. Choć na co dzień będą służyć pasażerom, to w razie kryzysu staną się częścią systemu ochrony ludności.
Autobusy na co dzień i w kryzysie
Nowe przegubowce będą niskopodłogowe, klimatyzowane, wyposażone w systemy informacji pasażerskiej i rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami. W standardzie znajdą się przyciski w alfabecie Braille’a, możliwość szybkiego rozłożenia rampy czy blokady alkoholowe dla kierowców.
Najważniejsza nowość dotyczy jednak funkcji ratunkowej. Pojazdy zostaną wyposażone w systemy umożliwiające przewóz osób w pozycji leżącej – na noszach lub leżankach. Dzięki temu będą mogły posłużyć do ewakuacji podczas katastrof naturalnych, pożarów czy nawet zagrożeń militarnych. Adaptacja autobusu do takiej roli będzie szybka i możliwa do wykonania bez specjalistycznego sprzętu.
Dlaczego diesel zamiast elektryka?
Choć Warszawa od lat inwestuje w autobusy elektryczne, tym razem zdecydowano się na napęd diesla. Powód jest prosty – bezpieczeństwo energetyczne. W sytuacjach awarii sieci czy w czasie konfliktu zbrojnego dostęp do prądu może być ograniczony. Tradycyjne paliwo daje większą pewność działania, co czyni autobusy bardziej uniwersalnymi w kryzysie.
Ogólnopolskie przygotowania do ewakuacji
Zakup nowych pojazdów wpisuje się w szerszy plan państwa dotyczący ochrony ludności. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pracuje nad ogólnokrajowym planem ewakuacji, a od czerwca 2025 roku zacznie obowiązywać nowe prawo nakładające obowiązki na samorządy.
Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą musieli przygotować lokalne plany ewakuacji: wskazać trasy, punkty zbiórki i zadbać o osoby wymagające szczególnej pomocy. Wojewodowie i powiaty zajmą się koordynacją, a RCB – nadzorem. Wszystko to jest częścią rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026, którego wartość sięga 34 miliardów złotych.
Co to oznacza dla Ciebie
- Lepsza codzienność: na co dzień zyskasz wygodniejsze, nowoczesne autobusy z klimatyzacją i udogodnieniami.
- Bezpieczeństwo w kryzysie: w sytuacjach zagrożenia pojazdy mogą uratować życie – przewożąc rannych czy ewakuując mieszkańców ze strefy niebezpiecznej.
- Pewność działania: dzięki napędowi diesla autobusy będą mogły funkcjonować nawet w razie przerw w dostawie prądu.
- Spójny system ochrony: Warszawa wpisuje się w ogólnopolską strategię budowania odporności – każdy region będzie miał obowiązek przygotować własne plany ewakuacji.
Nowe autobusy to więc coś więcej niż kolejny etap modernizacji komunikacji miejskiej. To element szerszej układanki, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.