Zaskakujące wyniki sondażu. Po dwóch latach rządów Tuska Polacy nie mają złudzeń
Dwa lata rządów Donalda Tuska. Polacy ocenili, jak im się żyje – wyniki sondażu zaskakują
Dwa lata po przejęciu władzy przez koalicję Donalda Tuska Polacy ocenili, jak zmieniło się ich życie. Najnowszy sondaż Opinia24 dla RMF FM pokazuje, że większość obywateli nie widzi żadnej poprawy, a spora część uważa wręcz, że jest gorzej niż przed wyborami z 2023 roku. To niepokojący sygnał dla rządu, który szykuje się do drugiej połowy kadencji.
Dwa lata po wyborach. Co mówią Polacy?
Dokładnie 45 proc. badanych stwierdziło, że po dwóch latach rządów koalicji 15 października, w skład której wchodzą Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL i Lewica, żyje im się tak samo jak wcześniej.
31 proc. respondentów przyznało, że ich sytuacja się pogorszyła, a tylko 12 proc. uważa, że żyje im się lepiej niż dwa lata temu. Tyle samo ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
Wyniki mogą być zaskoczeniem dla obozu Donalda Tuska – mimo wzrostu płac i spadku inflacji, większość Polaków nie odczuwa pozytywnych skutków zmian.
Kto jest zadowolony z rządów koalicji?
Poprawę jakości życia najczęściej deklarują wyborcy Koalicji Obywatelskiej (30 proc.) i ci, którzy w pierwszej turze wyborów prezydenckich głosowali na Rafała Trzaskowskiego (27 proc.). Nieco częściej optymistyczne odpowiedzi pojawiały się też wśród osób z wyższym wykształceniem (16 proc.) oraz seniorów po 60. roku życia.
Z kolei wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości poprawę dostrzega zaledwie 6 proc. badanych, a wśród sympatyków Konfederacji – tylko 2 proc.. W tych grupach dominują oceny negatywne – aż 55 proc. wyborców PiS i 57 proc. sympatyków Konfederacji twierdzi, że po dwóch latach rządów Tuska żyje im się gorzej.
Ostrzeżenie dla rządzących
Najbardziej niepokojący dla obozu władzy jest fakt, że w żadnej grupie wiekowej odsetek osób twierdzących, że żyje im się lepiej, nie przekracza 14 proc.. W ocenie analityków to wyraźny sygnał, że mimo starań rządu poprawa sytuacji gospodarczej nie przekłada się na codzienne odczucia obywateli.
Jak zauważają eksperci, zbliżająca się druga połowa kadencji będzie kluczowa dla rządu Donalda Tuska. Od tego, czy obywatele realnie odczują poprawę warunków życia, może zależeć wynik kolejnych wyborów.
Jak przeprowadzono badanie?
Sondaż Opinia24 dla RMF FM został przeprowadzony w dniach 6–8 października 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Ankiety realizowano metodą mixed-mode – zarówno poprzez wywiady telefoniczne (CATI), jak i internetowe (CAWI).
