Zasłoniła pupila własnym ciałem. Kobieta pogryziona przez psa na Mazowszu

25 października 2026 15:48 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

39-letnia mieszkanka Płocka trafiła do szpitala po tym, jak została pogryziona przez psa w typie amstaffa. Kobieta próbowała uratować swojego szpica, którego zaatakowało zwierzę prowadzone na smyczy przez 41-letniego mężczyznę. Zasłoniła małego psa własnym ciałem. Wtedy sama została zaatakowana i doznała obrażeń ręki.

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Fot. A_Lesik / Shutterstock.

Jak przekazała płocka policja, do zdarzenia doszło około godziny 10:00 przy ulicy Rembielińskiego w Płocku, w rejonie targowiska.

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Z psem w typie amstaffa spacerował tam 41-letni mieszkaniec miasta. Zwierzę było trzymane na smyczy, mimo to zaatakowało innego psa. Był nim szpic, którego wyprowadzała 39-letnia mieszkanka Płocka. Kobieta podjęła próbę osłonięcia swojego zwierzęcia przed atakiem.

Według informacji policji pies w typie amstaffa zaatakował również ją. W wyniku pogryzienia 39-latka doznała obrażeń ręki i została przetransportowana do szpitala. Jej psu najprawdopodobniej nic się nie stało.

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