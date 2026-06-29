Zawyją syreny pod Warszawą. Jest pilny komunikat dla mieszkańców. Wiadomo, kiedy i dlaczego

29 czerwca 2026 14:38 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy jednej z gmin pod Warszawą powinni przygotować się na dźwięk syren alarmowych. Urząd Miejski w Nasielsku wydał komunikat, w którym poinformował o zaplanowanym treningu systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Syreny zostaną uruchomione 1 lipca i mogą być słyszalne na terenie całej gminy. Ćwiczenia mają charakter wyłącznie szkoleniowy.

Syrena alarmowa
Fot. Shutterstock

Syreny zabrzmią przez osiem godzin

Jak poinformował Urząd Miejski w Nasielsku, we wtorek 1 lipca w godzinach od 10:00 do 18:00 odbędzie się trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności. W tym czasie mogą zostać uruchomione syreny alarmowe, co jest elementem zaplanowanych ćwiczeń.

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To tylko ćwiczenia

Władze podkreślają, że nie ma powodów do niepokoju. Uruchomienie syren nie oznacza wystąpienia realnego zagrożenia. Celem treningu jest sprawdzenie sprawności systemu alarmowania oraz procedur wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie działań wynikających z usłyszanych sygnałów.

Ważna informacja także dla mieszkańców Warszawy

Choć ćwiczenia odbędą się na terenie gminy Nasielsk, z uwagi na niewielką odległość od stolicy informacje o syrenach mogą zainteresować również mieszkańców północnej części Mazowsza i Warszawy. Osoby przebywające w okolicy nie powinny się niepokoić, jeśli usłyszą sygnały alarmowe – będą one związane z zaplanowanym treningiem, a nie z rzeczywistym zagrożeniem.

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