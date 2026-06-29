Zawyją syreny pod Warszawą. Jest pilny komunikat dla mieszkańców. Wiadomo, kiedy i dlaczego
Mieszkańcy jednej z gmin pod Warszawą powinni przygotować się na dźwięk syren alarmowych. Urząd Miejski w Nasielsku wydał komunikat, w którym poinformował o zaplanowanym treningu systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Syreny zostaną uruchomione 1 lipca i mogą być słyszalne na terenie całej gminy. Ćwiczenia mają charakter wyłącznie szkoleniowy.
Syreny zabrzmią przez osiem godzin
Jak poinformował Urząd Miejski w Nasielsku, we wtorek 1 lipca w godzinach od 10:00 do 18:00 odbędzie się trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności. W tym czasie mogą zostać uruchomione syreny alarmowe, co jest elementem zaplanowanych ćwiczeń.
To tylko ćwiczenia
Władze podkreślają, że nie ma powodów do niepokoju. Uruchomienie syren nie oznacza wystąpienia realnego zagrożenia. Celem treningu jest sprawdzenie sprawności systemu alarmowania oraz procedur wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie działań wynikających z usłyszanych sygnałów.
Ważna informacja także dla mieszkańców Warszawy
Choć ćwiczenia odbędą się na terenie gminy Nasielsk, z uwagi na niewielką odległość od stolicy informacje o syrenach mogą zainteresować również mieszkańców północnej części Mazowsza i Warszawy. Osoby przebywające w okolicy nie powinny się niepokoić, jeśli usłyszą sygnały alarmowe – będą one związane z zaplanowanym treningiem, a nie z rzeczywistym zagrożeniem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.