Zbyt wcześnie przychodzisz do pracy? W skrajnych przypadkach możesz stracić etat
Większość pracowników wie, że regularne spóźnienia mogą skończyć się problemami z przełożonym. Znacznie mniej osób zdaje sobie jednak sprawę, że podobne konsekwencje mogą grozić także za zbyt wczesne rozpoczynanie pracy. Eksperci prawa pracy podkreślają, że samowolne wydłużanie dnia pracy może zostać potraktowane jako naruszenie obowiązujących zasad, a w wyjątkowych sytuacjach nawet doprowadzić do zwolnienia.
Punktualność nie oznacza przychodzenia godzinę wcześniej
Wielu pracowników wychodzi z założenia, że wcześniejsze pojawienie się w biurze świadczy o zaangażowaniu i profesjonalizmie. Tymczasem przepisy prawa pracy nie wymagają przychodzenia do firmy kilkanaście czy kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem zmiany.
Najważniejsze jest, aby o godzinie wskazanej w harmonogramie pracownik znajdował się na stanowisku i był gotowy do wykonywania swoich obowiązków. Czas potrzebny na uruchomienie komputera, przebranie się czy przygotowanie miejsca pracy powinien zostać uwzględniony przez samego pracownika przy planowaniu przyjazdu do firmy.
Pracodawca nie może wymagać codziennego przychodzenia wcześniej bez odpowiedniego rozliczania tego czasu jako pracy.
Dlaczego wcześniejsze rozpoczynanie pracy może być problemem?
Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to zaskakujące, dla pracodawcy regularne rozpoczynanie pracy przed czasem może oznaczać poważne ryzyko prawne i finansowe.
Zgodnie z art. 128 Kodeksu pracy czasem pracy jest okres, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Jeśli więc codziennie loguje się do systemu znacznie wcześniej i wykonuje obowiązki służbowe, może powstać podstawa do uznania tego czasu za pracę w godzinach nadliczbowych.
W praktyce oznacza to możliwość dochodzenia przez pracownika dodatkowego wynagrodzenia lub czasu wolnego za nadgodziny. Dla przedsiębiorców może to oznaczać dodatkowe koszty oraz problemy podczas ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
Pracodawcy coraz częściej zabezpieczają się w regulaminach
Eksperci prawa pracy zwracają uwagę, że wiele firm wprowadza do regulaminów zapisy jasno określające zasady wykonywania pracy ponad ustalone godziny.
Najczęściej wskazuje się, że nadgodziny muszą zostać wcześniej zlecone przez przełożonego lub zaakceptowane po ich wykonaniu. Samowolne rozpoczynanie pracy przed czasem nie powinno automatycznie generować prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Dzięki takim regulacjom pracodawcy ograniczają ryzyko sporów dotyczących rozliczania czasu pracy.
Głośna sprawa zakończyła się zwolnieniem
Przykładem konsekwencji nadmiernej gorliwości jest sprawa pracownicy jednej z firm logistycznych w Hiszpanii. Kobieta regularnie rozpoczynała pracę nawet 45 minut przed wyznaczoną godziną.
Problem polegał na tym, że ignorowała wielokrotne upomnienia przełożonych i nie stosowała się do obowiązujących zasad organizacji pracy. Ostatecznie została zwolniona dyscyplinarnie.
Sprawa trafiła do sądu pracy, jednak sędziowie uznali, że uporczywe lekceważenie poleceń pracodawcy stanowiło naruszenie obowiązków pracowniczych.
Polskie sądy również zwracają uwagę na przestrzeganie godzin pracy
Orzecznictwo polskich sądów wskazuje, że czas pracy obejmuje nie tylko wykonywanie obowiązków, ale również niezbędne czynności przygotowawcze. Nie oznacza to jednak przyzwolenia na samowolne wydłużanie dnia pracy.
Pracownik powinien przestrzegać ustalonego harmonogramu tak samo, jak ma obowiązek unikać spóźnień. W ocenie ekspertów punktualność działa w obie strony – oznacza zarówno terminowe rozpoczęcie pracy, jak i respektowanie ustalonych ram czasowych.
Co to oznacza dla pracownika?
Regularne przychodzenie do pracy kilkanaście minut wcześniej nie powinno stanowić problemu, jeśli służy wyłącznie przygotowaniu się do rozpoczęcia obowiązków. Sytuacja zmienia się jednak wtedy, gdy pracownik zaczyna wykonywać zadania służbowe znacznie przed rozpoczęciem zmiany i robi to bez zgody przełożonych.
Eksperci przypominają, że najlepszym rozwiązaniem jest przestrzeganie ustalonego czasu pracy i konsultowanie wszelkich dodatkowych godzin z pracodawcą. Pozwoli to uniknąć nieporozumień, sporów o nadgodziny i potencjalnych problemów zawodowych.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.