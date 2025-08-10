Zderzenie motocykla z autem. Droga zablokowana, motocyklista zmarł na miejscu. Podano informacje o ofierze
Na drodze wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Mazewo Dworskie „A” w gminie Nasielsk doszło w niedzielę, 10 sierpnia 2025 roku, do tragicznego wypadku. Chwilę przed godziną 16 zderzyły się tam motocykl marki Suzuki oraz samochód osobowy marki Honda. Siła uderzenia była ogromna – mimo natychmiast podjętej reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniego motocyklisty z powiatu legionowskiego.
Na miejsce zdarzenia zadysponowano wszystkie służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W akcji uczestniczyły jednostki Straży Pożarnej z JRG Nowy Dwór Mazowiecki, OSP Nasielsk, OSP Jackowo oraz OSP Latonice. Obecni byli również policjanci z Nasielska i wydziału ruchu drogowego KPP Nowy Dwór Mazowiecki, a także Zespół Ratownictwa Medycznego. Droga w miejscu wypadku została całkowicie zablokowana.
Według informacji przekazanych przez kom. Joannę Wielochę z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, szczegółowe okoliczności tragedii będą wyjaśniane w toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Pułtusku. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki pod nadzorem prokuratora.
Tragiczne zdarzenie przypomina, jak niebezpieczne mogą być wakacyjne podróże motocyklowe. Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie przepisów i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Każdy uczestnik ruchu – niezależnie od tego, czy jedzie motocyklem, samochodem czy rowerem – powinien pamiętać, że na drodze liczy się życie i zdrowie.
Co to oznacza dla czytelnika?
Ta tragedia to bolesne przypomnienie, że chwila nieuwagi może kosztować życie. Warto regularnie przypominać sobie zasady bezpiecznej jazdy, unikać brawury i szanować innych uczestników ruchu. Jeżeli planujesz podróż motocyklem lub samochodem, upewnij się, że jesteś wypoczęty, masz sprawny pojazd i przestrzegasz przepisów – szczególnie na drogach o dużym natężeniu ruchu. Każdy z nas ma wpływ na to, czy bezpiecznie wrócimy do domu.
