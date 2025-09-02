Zderzenie pięciu aut na trasie S2. Jedna osoba ranna, paraliż na obwodnicy
Na moście Południowym w Warszawie doszło do zderzenia pięciu pojazdów, w wyniku którego jedna osoba została ranna. Wypadek sparaliżował ruch na trasie S2 i spowodował korek sięgający 10 kilometrów.
Na moście Południowym w Warszawie doszło do poważnej kolizji z udziałem pięciu pojazdów. Zdarzenie sparaliżowało ruch na Południowej Obwodnicy stolicy, powodując wielokilometrowy korek.
Zderzenie pięciu samochodów
Do wypadku doszło na trasie S2, na jezdni w kierunku Terespola. Chwilę przed godziną 15 zderzyły się dwa auta osobowe, dwa dostawcze i tir. Najbardziej ucierpiały samochody osobowe. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby – dwa zastępy straży pożarnej, policja i ratownictwo medyczne.
Jedna osoba ranna
Według informacji przekazanych przez straż pożarną, jedna z osób uczestniczących w wypadku została ranna i najprawdopodobniej trafi do szpitala. Na razie nie podano szczegółów dotyczących jej stanu zdrowia.
Skutki zdarzenia najbardziej odczuli kierowcy. Zablokowane zostały trzy pasy ruchu, przejezdny pozostał jedynie jeden. Jak poinformował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, korek na Południowej Obwodnicy Warszawy sięga aż 10 kilometrów. Służby apelują do kierowców o ostrożność i wybieranie tras alternatywnych.
