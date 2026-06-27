Zderzenie radiowozu z osobówką w Warszawie. Dwie osoby trafiły do szpitala

27 czerwca 2026 16:37 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Groźny wypadek na warszawskim Targówku. Na jednym ze skrzyżowań doszło do zderzenia radiowozu jadącego na sygnałach z samochodem osobowym. W wyniku zdarzenia dwie osoby trafiły do szpitala, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.

Radiowóz na sygnale. Fot. Shutterstock.
Radiowóz na sygnale. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock.

Zderzenie z radiowozem na Targówku. Dwie osoby trafiły do szpitala

Groźny wypadek na warszawskim Targówku. Na skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej i gen. Tadeusza Rozwadowskiego doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały przewiezione do szpitala, a w miejscu wypadku występują poważne utrudnienia w ruchu.

Zobacz również:

Radiowóz jechał na sygnałach

Do zdarzenia doszło około godziny 13:20 na skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej i gen. Tadeusza Rozwadowskiego.

Jak przekazał mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji, radiowóz poruszał się na sygnałach uprzywilejowania i wykonywał manewr skrętu w lewo, wjeżdżając na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Po prawej stronie radiowozu zatrzymał się autobus. W tym momencie zza autobusu wyjechał samochód marki Citroën. Kierująca autem nie zdołała wyhamować i doszło do zderzenia obu pojazdów.

Dwie osoby zostały ranne

W wyniku wypadku do szpitala przewieziono kierującą Citroënem oraz jednego z policjantów podróżujących radiowozem. Jak przekazały służby, obrażenia obu osób nie zagrażają ich życiu.

Utrudnienia na Radzymińskiej

Po wypadku ulica Radzymińska w kierunku Marek została zablokowana. Na miejscu pracują policjanci, strażacy oraz służby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca zdarzenia i kierowanie ruchem.

Zobacz również:

Kierowcy poruszający się w tej części Warszawy powinni liczyć się z utrudnieniami i w miarę możliwości wybierać alternatywne trasy.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna