Zderzenie radiowozu z osobówką w Warszawie. Dwie osoby trafiły do szpitala
Groźny wypadek na warszawskim Targówku. Na jednym ze skrzyżowań doszło do zderzenia radiowozu jadącego na sygnałach z samochodem osobowym. W wyniku zdarzenia dwie osoby trafiły do szpitala, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.
Zderzenie z radiowozem na Targówku. Dwie osoby trafiły do szpitala
Groźny wypadek na warszawskim Targówku. Na skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej i gen. Tadeusza Rozwadowskiego doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały przewiezione do szpitala, a w miejscu wypadku występują poważne utrudnienia w ruchu.
Radiowóz jechał na sygnałach
Do zdarzenia doszło około godziny 13:20 na skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej i gen. Tadeusza Rozwadowskiego.
Jak przekazał mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji, radiowóz poruszał się na sygnałach uprzywilejowania i wykonywał manewr skrętu w lewo, wjeżdżając na skrzyżowanie na czerwonym świetle.
Po prawej stronie radiowozu zatrzymał się autobus. W tym momencie zza autobusu wyjechał samochód marki Citroën. Kierująca autem nie zdołała wyhamować i doszło do zderzenia obu pojazdów.
Dwie osoby zostały ranne
W wyniku wypadku do szpitala przewieziono kierującą Citroënem oraz jednego z policjantów podróżujących radiowozem. Jak przekazały służby, obrażenia obu osób nie zagrażają ich życiu.
Utrudnienia na Radzymińskiej
Po wypadku ulica Radzymińska w kierunku Marek została zablokowana. Na miejscu pracują policjanci, strażacy oraz służby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca zdarzenia i kierowanie ruchem.
Kierowcy poruszający się w tej części Warszawy powinni liczyć się z utrudnieniami i w miarę możliwości wybierać alternatywne trasy.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.