„Żebrowscy na Jamajce czekają na huragan Melissa: ‘Jesteśmy przygotowani, plecak z dokumentami spakowany’”
Jamajka szykuje się na uderzenie potężnego huraganu Melissa, który według meteorologów może być jednym z najbardziej niszczycielskich żywiołów ostatnich lat. Wśród osób przebywających na wyspie są również Michał i Aleksandra Żebrowscy z dziećmi. Rodzina poinformowała w mediach społecznościowych, że jest gotowa na najgorszy scenariusz i apeluje do innych Polaków o zachowanie ostrożności.
Huragan Melissa coraz bliżej Jamajki
Narodowe Centrum Huraganów (NHC) ostrzega, że Melissa niesie ze sobą wiatr przekraczający 250 km/h, co czyni ją jednym z najsilniejszych cyklonów tego roku. Jamajka już teraz doświadcza pierwszych skutków żywiołu – gwałtownego deszczu, porywistych wiatrów i lokalnych przerw w dostawie prądu.
Władze wyspy ogłosiły stan zagrożenia klęską żywiołową i nakazały mieszkańcom oraz turystom pozostanie w miejscach zakwaterowania. Lotniska w Kingston i Montego Bay zostały zamknięte, a ewakuacje z wybrzeża odbywały się przez całą noc.
Polacy na wyspie – Żebrowscy przygotowani na uderzenie
Jak podało RMF FM, na Jamajce przebywa obecnie około dziesięciu obywateli Polski, w tym rodzina Żebrowskich. Aktor wraz z żoną i dziećmi spędzał wakacje w Montego Bay, gdy nadeszły pierwsze ostrzeżenia meteorologiczne.
Rodzina przeniosła się do hotelu położonego bliżej lotniska, który został uznany przez lokalne władze za jeden z najbezpieczniejszych punktów w regionie. „Oszczędzamy baterie i siedzimy w jednym pokoju” – relacjonował aktor w rozmowie z dziennikarzami.
Aleksandra Żebrowska na Instagramie poinformowała, że są przygotowani na każdą ewentualność. Napisała, że spakowali plecak z dokumentami, lekami i najpotrzebniejszymi rzeczami, a ich dane zostały zgłoszone w systemie Odyseusz, prowadzonym przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
„Jeśli ktoś jeszcze nie zrobił zgłoszenia, powinien to zrobić natychmiast” – zaapelowała do innych turystów znajdujących się w zagrożonej strefie.
Narastający wiatr i rosnący niepokój
Kolejne relacje Aleksandry pojawiły się rano, kiedy wiatr na Jamajce zaczął gwałtownie przybierać na sile. „Na razie u nas wszystko w porządku, ale ma się pogorszyć około godziny 15:00” – przekazała, pokazując z hotelowego okna wzburzone niebo i padający deszcz.
Według prognoz, centrum huraganu ma przejść w pobliżu Montego Bay właśnie w godzinach popołudniowych czasu lokalnego. Władze i media ostrzegają, że może dojść do rozległych zniszczeń, przerw w komunikacji i powodzi błyskawicznych.
Jamajka w obliczu żywiołu
Huragan Melissa porównywany jest przez meteorologów do najsilniejszych burz tropikalnych ostatnich dekad. Eksperci ostrzegają, że jego potencjał destrukcyjny może być podobny do słynnego huraganu Katrina z 2005 roku.
W Montego Bay, Negril i Kingston zorganizowano punkty ewakuacyjne, a służby ratownicze apelują do mieszkańców, by nie opuszczali bezpiecznych budynków. Na całej wyspie obowiązuje zakaz poruszania się po drogach.
Czekając na rozwój sytuacji
Rodzina Żebrowskich, podobnie jak tysiące innych osób, czeka w napięciu na rozwój sytuacji. Według prognoz meteorologicznych, najsilniejsze uderzenie Melissy ma nastąpić w nocy z wtorku na środę czasu lokalnego.
Choć sytuacja jest trudna, turyści zapewniają, że zachowują spokój i postępują zgodnie z zaleceniami lokalnych władz. „Zrobiliśmy wszystko, co się da. Teraz pozostaje tylko czekać” – napisała Aleksandra Żebrowska w jednym z wpisów.
Jamajka znalazła się w epicentrum światowej uwagi. Cały świat obserwuje, jak wyspa mierzy się z potężnym żywiołem – a Polacy, tacy jak Żebrowscy, stają się jednym z symboli wytrwałości i rozsądku w obliczu nadciągającej katastrofy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.