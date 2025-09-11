Zełenski alarmuje: rosyjskie drony celowo leciały na Polskę! „To nie był przypadek”

11 września 2025 08:07 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim najnowszym wystąpieniu podkreślił, że atak rosyjskich dronów na Polskę nie był błędem ani pomyłką. Jak wyjaśnił, już od godziny 1:00 w nocy ukraińska armia śledziła ruch bezzałogowców zmierzających w stronę granicy z Polską. Według niego działania Rosji miały charakter celowy i zaplanowany.

Fot. Warszawa w Pigułce

Drony przez Ukrainę i Białoruś

Zełenski poinformował, że rosyjskie drony wykorzystywały zarówno przestrzeń powietrzną Ukrainy, jak i Białorusi, by przedostać się nad terytorium Polski. – „To nie był wypadek ani pomyłka, to było celowe działanie” – zaznaczył ukraiński przywódca, podkreślając, że jest to jednoznaczny sygnał eskalacji ze strony Moskwy.

Ukraińska obrona zadziałała

Prezydent przekazał, że ukraińskim siłom udało się zestrzelić większość z dronów, zanim dotarły one do swojego celu. – „Na szczęście nasi żołnierze strącili ich większość” – podkreślił. Mimo to część maszyn przedostała się dalej, a ich obecność na polskim niebie wywołała ogromne poruszenie i reakcję służb w Warszawie.

Jasny sygnał dla NATO

Słowa Zełenskiego wpisują się w coraz częstsze ostrzeżenia, że Rosja świadomie testuje granice NATO i sprawdza reakcję sojuszu. – „To, co wydarzyło się tej nocy, pokazuje wyraźnie, że Rosja nie zamierza zatrzymać się na Ukrainie” – ocenił prezydent Ukrainy.

Co to oznacza dla Polski?

Incydent z dronami może być punktem zwrotnym w dotychczasowej sytuacji bezpieczeństwa. Polska od lat ostrzega przed prowokacjami ze strony Rosji i Białorusi, ale nigdy wcześniej nie doszło do tak szeroko zakrojonej i długotrwałej operacji powietrznej. Eksperci ostrzegają, że kolejne noce mogą przynieść podobne działania, a mieszkańcy regionów przygranicznych powinni zachować szczególną ostrożność.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl