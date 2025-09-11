Zełenski alarmuje: rosyjskie drony celowo leciały na Polskę! „To nie był przypadek”
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim najnowszym wystąpieniu podkreślił, że atak rosyjskich dronów na Polskę nie był błędem ani pomyłką. Jak wyjaśnił, już od godziny 1:00 w nocy ukraińska armia śledziła ruch bezzałogowców zmierzających w stronę granicy z Polską. Według niego działania Rosji miały charakter celowy i zaplanowany.
Since 1 am, our military tracked the movement of Russian drones toward the Polish border. This was not an accident or a mistake, it was deliberate. Russia used both Ukrainian and Belarusian territory to enter Polish airspace. pic.twitter.com/po2sGaY4Rn
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2025
Drony przez Ukrainę i Białoruś
Zełenski poinformował, że rosyjskie drony wykorzystywały zarówno przestrzeń powietrzną Ukrainy, jak i Białorusi, by przedostać się nad terytorium Polski. – „To nie był wypadek ani pomyłka, to było celowe działanie” – zaznaczył ukraiński przywódca, podkreślając, że jest to jednoznaczny sygnał eskalacji ze strony Moskwy.
Ukraińska obrona zadziałała
Prezydent przekazał, że ukraińskim siłom udało się zestrzelić większość z dronów, zanim dotarły one do swojego celu. – „Na szczęście nasi żołnierze strącili ich większość” – podkreślił. Mimo to część maszyn przedostała się dalej, a ich obecność na polskim niebie wywołała ogromne poruszenie i reakcję służb w Warszawie.
Jasny sygnał dla NATO
Słowa Zełenskiego wpisują się w coraz częstsze ostrzeżenia, że Rosja świadomie testuje granice NATO i sprawdza reakcję sojuszu. – „To, co wydarzyło się tej nocy, pokazuje wyraźnie, że Rosja nie zamierza zatrzymać się na Ukrainie” – ocenił prezydent Ukrainy.
Co to oznacza dla Polski?
Incydent z dronami może być punktem zwrotnym w dotychczasowej sytuacji bezpieczeństwa. Polska od lat ostrzega przed prowokacjami ze strony Rosji i Białorusi, ale nigdy wcześniej nie doszło do tak szeroko zakrojonej i długotrwałej operacji powietrznej. Eksperci ostrzegają, że kolejne noce mogą przynieść podobne działania, a mieszkańcy regionów przygranicznych powinni zachować szczególną ostrożność.
