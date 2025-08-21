Zełenski gotów na spotkanie z Putinem. Wskazał możliwe miejsca negocjacji!
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość do spotkania z Władimirem Putinem, ale zaznaczył, że rozmowy mogą odbyć się jedynie w neutralnym kraju europejskim lub w Turcji. Kategorycznie wykluczył Moskwę jako miejsce negocjacji, odpowiadając tym samym na sugestię Kremla.
Zełenski o możliwym spotkaniu z Putinem. „Neutralny kraj w Europie lub Turcja”
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabrał głos w sprawie potencjalnego spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Podkreślił, że rozmowy mogłyby odbyć się wyłącznie w neutralnym kraju europejskim lub w Turcji. Zdecydowanie wykluczył możliwość przeprowadzenia ich w Moskwie, co wcześniej sugerował Kreml.
Gotowość Ukrainy, pytanie o Rosję
– Od razu zareagowałem w sprawie spotkania dwustronnego. Jesteśmy gotowi – powiedział Zełenski podczas rozmowy z dziennikarzami. Jednocześnie dodał, że kluczowe pytanie brzmi, czy gotowa na takie rozmowy jest strona rosyjska. Ukraiński prezydent zaznaczył, że jego stanowisko popierają przywódcy europejscy, którzy również wskazują na konieczność wybrania neutralnego miejsca.
Moskwa wykluczona
Władimir Putin miał wcześniej zasugerować, że ewentualne spotkanie mogłoby odbyć się w Moskwie. Zełenski jednoznacznie odrzucił tę propozycję, podkreślając, że w obecnych warunkach jest to absolutnie niemożliwe. Odnosząc się do Budapesztu jako potencjalnej lokalizacji, prezydent Ukrainy przyznał, że byłoby to rozwiązanie trudne do zaakceptowania.
Choć obie strony publicznie deklarują gotowość do rozmów, wciąż nie ustalono szczegółów dotyczących ich miejsca i formuły. Ukraiński przywódca podkreślił, że decyzja należy teraz do Rosji.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.