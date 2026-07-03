Zełenski łagodzi stanowisko wobec Polski? Ważne rozmowy w Warszawie po sporze o UPA
Po tygodniach napięć w relacjach polsko-ukraińskich doszło do ważnego spotkania w Warszawie. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą. Wizyta odbyła się krótko po pojednawczej wypowiedzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który zadeklarował gotowość do dialogu z Polską mimo sporu o politykę historyczną i decyzję dotyczącą UPA.
Warszawa ponownie miejscem kluczowych rozmów
Spotkanie Radosława Sikorskiego z Andrijem Sybihą odbyło się 3 lipca w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Rozmowy trwały około południa i zakończyły się bez wspólnej konferencji prasowej. Ukraińska delegacja opuściła gmach resortu bez komentarzy dla mediów.
Według nieoficjalnych informacji inicjatywa zorganizowania rozmów miała wyjść od strony ukraińskiej. To istotny sygnał w czasie, gdy relacje Warszawy i Kijowa pozostają napięte po ostatnich decyzjach władz Ukrainy dotyczących polityki pamięci.
Co zmieniło się w stanowisku Wołodymyra Zełenskiego?
Jeszcze kilka dni wcześniej prezydent Ukrainy prezentował zdecydowane stanowisko, podkreślając, że „nikt i nigdy nie będzie nakazywał Ukrainie, jak żyć, kogo szanować i komu być wdzięcznym”. Słowa te padły po krytyce decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA”.
Podczas wizyty w Dublinie ton wypowiedzi ukraińskiego prezydenta był jednak wyraźnie łagodniejszy.
– Polskę i Ukrainę łączy historia. Jesteśmy sąsiadami i jak większość krajów w Europie mieliśmy w przeszłości problemy. Ale żyjemy teraz i mamy do czynienia z jednym agresorem. Musimy myśleć o bezpieczeństwie – powiedział Zełenski.
Prezydent Ukrainy zadeklarował również gotowość do dalszego dialogu z Warszawą.
– Jeśli są pytania, znajdą się na nie odpowiedzi. Ukraina jest na to gotowa. Jesteśmy silnymi sąsiadami i dobrymi przyjaciółmi – zapewnił.
Spór o UPA doprowadził do największego kryzysu od miesięcy
Źródłem napięć stała się decyzja o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy „Bohaterów UPA”. W Polsce wywołała ona zdecydowaną reakcję zarówno rządu, jak i części opozycji.
Premier Donald Tusk określił decyzję jako niepokojącą z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich. Krytyczne stanowisko zajęli również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Sam Sikorski mówił wcześniej, że Polska ma prawo czuć rozczarowanie i oczekuje korekty tej decyzji.
Do napięć dołączyły również decyzje symboliczne. Prezydent Karol Nawrocki poinformował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, a ukraiński przywódca odesłał odznaczenie do Warszawy.
Nowy Panteon Narodowy wywołał kolejne emocje
Dodatkowym elementem sporu stało się przyjęcie przez Radę Najwyższą Ukrainy ustawy o utworzeniu Panteonu Narodowego. Projekt został wniesiony przez Wołodymyra Zełenskiego, a według zapowiedzi władz Ukrainy ma upamiętniać osoby uznawane za bohaterów narodowych.
W Polsce temat ponownie wywołał dyskusję dotyczącą sposobu upamiętniania postaci związanych z UPA oraz wpływu takich decyzji na relacje między oboma państwami.
Dlaczego Warszawa jest dziś kluczowym miejscem dialogu?
To właśnie Warszawa pozostaje jednym z najważniejszych partnerów politycznych i militarnych Ukrainy od początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Polska odegrała znaczącą rolę w organizowaniu pomocy humanitarnej, wojskowej i dyplomatycznej dla Kijowa.
Jednocześnie stolica stała się miejscem najważniejszych spotkań dotyczących przyszłości relacji obu państw. Dzisiejsze rozmowy pokazują, że mimo sporów historycznych obie strony starają się utrzymać kanały komunikacji.
Dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza ma to również wymiar praktyczny. Stolica pozostaje głównym centrum współpracy polsko-ukraińskiej – zarówno dyplomatycznej, jak i gospodarczej oraz humanitarnej.
Bezpieczeństwo ważniejsze niż spory?
Wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego sugerują, że Ukraina chce ograniczyć eskalację konfliktu dyplomatycznego z Polską. W tle pozostaje trwająca wojna z Rosją oraz dalsze starania Kijowa o członkostwo w Unii Europejskiej.
Eksperci od miesięcy zwracają uwagę, że dla obu państw utrzymanie współpracy w zakresie bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie. Jednocześnie polskie władze konsekwentnie podkreślają, że pojednanie może opierać się wyłącznie na prawdzie historycznej i wzajemnym szacunku.
Czy spotkanie w Warszawie oznacza przełom?
Na razie trudno mówić o zakończeniu sporu. Sam fakt organizacji rozmów i bardziej pojednawcze wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego pokazują jednak, że obie strony nie zamierzają zrywać dialogu.
Najbliższe tygodnie pokażą, czy za deklaracjami pójdą konkretne działania dotyczące polityki historycznej oraz współpracy między Warszawą i Kijowem.
Co to oznacza dla Ciebie? Relacje Polski i Ukrainy wciąż są kluczowe
- Dialog między Warszawą i Kijowem trwa, mimo napięć związanych z polityką historyczną.
- Sprawa UPA pozostaje nierozwiązana, ale obie strony deklarują gotowość do rozmów.
- Współpraca w zakresie bezpieczeństwa nadal pozostaje jednym z najważniejszych tematów relacji Polski i Ukrainy.
- Warszawa pozostaje głównym miejscem spotkań dyplomatycznych, które mogą wpłynąć na dalszy rozwój stosunków między oboma państwami.
- Kolejne decyzje polityczne mogą mieć znaczenie zarówno dla relacji dwustronnych, jak i procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.