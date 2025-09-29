Zełenski z ofertą dla Polski. „Wspólna tarcza” ma chronić przed Rosją!
Wołodymyr Zełenski podczas Warsaw Security Forum zaproponował Polsce i krajom regionu stworzenie wspólnej tarczy obrony powietrznej przeciwko Rosji. Jak podkreślił, Ukraina ma doświadczenie w zwalczaniu dronów i rakiet, a współpraca mogłaby zapewnić niezawodne bezpieczeństwo całej Europie Środkowo-Wschodniej.
Prezydent Ukrainy z propozycją dla Polski. „Wspólna tarcza”
Wołodymyr Zełenski wystąpił w poniedziałek online podczas Warsaw Security Forum i skierował do Polski oraz partnerów w Europie ważną propozycję. Ukraiński przywódca zaproponował budowę wspólnej tarczy obrony powietrznej, która miałaby chronić region przed rosyjskimi atakami rakietowymi i dronami.
Ukraina chce wspólnej obrony
Prezydent Ukrainy podkreślił, że jego kraj dysponuje doświadczeniem i technologią pozwalającą zwalczać wszystkie typy rosyjskich zagrożeń z powietrza. Według Zełenskiego, jeśli państwa regionu połączą siły, będą mogły stworzyć w pełni niezawodny system obrony, zdolny powstrzymać rosyjskie rakiety i drony.
— Ukraina potrafi zwalczać wszystkie rodzaje rosyjskich dronów i rakiet, a jeśli będziemy działać w regionie razem, będziemy dysponować wystarczającą ilością broni i odpowiednimi zdolnościami produkcyjnymi — mówił Zełenski.
O Trumpie i roli USA
Ukraiński prezydent odniósł się także do polityki Stanów Zjednoczonych wobec wojny. Jego zdaniem stanowisko obecnego prezydenta Donalda Trumpa jest „wyważone”. — Wspiera on stanowisko Ukrainy, choć niewątpliwie chce pozostać mediatorem między nami a Rosją, aby zakończyć tę wojnę — podkreślił Zełenski.
Międzynarodowa debata o bezpieczeństwie
Warsaw Security Forum to jedno z kluczowych wydarzeń w Europie poświęconych bezpieczeństwu i obronności. Organizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie, co roku gromadzi polityków, ekspertów, wojskowych i dyplomatów z całego świata. W tegorocznej edycji udział bierze m.in. premier Polski Donald Tusk.
Propozycja Zełenskiego wpisuje się w szerszą dyskusję o wspólnej polityce obronnej w Europie i rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji. Dla Polski oznacza to możliwość pogłębienia współpracy wojskowej z Ukrainą i krajami regionu w ramach budowy wspólnej tarczy bezpieczeństwa.
