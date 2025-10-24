„Zemsta Polaków po Brexicie”. Włoski dziennik: Warszawa wyprzedza Londyn gospodarczo
Włoski dziennik „La Repubblica” opublikował artykuł pod zaskakującym tytułem: „Brexit, zemsta Polaków: tak gospodarka z Warszawy zaczyna przewyższać tę brytyjską”. Historia zatoczyła koło – Polacy, których przez lata oskarżano o „żerowanie na brytyjskim socjalu”, dziś wracają do kraju, gdzie życie jest lepsze, tańsze i bardziej stabilne. Polska bierze gospodarczy rewanż na byłym imperium.
300 tysięcy Polaków opuściło Wyspy
Po referendum z 2016 roku, które zadecydowało o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ponad 300 tysięcy Polaków opuściło Wyspy Brytyjskie. Część wróciła do Polski, część przeniosła się do innych krajów UE.
– Zemsta jest daniem, które najlepiej smakuje na zimno – pisze „La Repubblica”, nawiązując do upływu dziewięciu lat od Brexitu. – Dziś ci sami Polacy, których tabloidy i Nigel Farage oskarżali o „zalewanie kraju” i „żerowanie na systemie socjalnym”, wracają do ojczyzny, gdzie życie jest lepsze, tańsze i bardziej stabilne.
Po raz pierwszy to nie Londyn, lecz Warszawa przyciąga tych, którzy szukają pracy i lepszych perspektyw – zauważa włoska redakcja.
Polska dogania Wielką Brytanię w błyskawicznym tempie
Od wejścia do Unii Europejskiej w 2004 roku PKB Polski wzrasta średnio o 4 procent rocznie, podczas gdy Wielka Brytania od lat nie przekracza 1 procent. W 1995 roku PKB per capita w Polsce stanowił zaledwie 36 procent poziomu brytyjskiego. Dziś osiągnął już 80 procent.
– To jeden z najbardziej spektakularnych awansów gospodarczych w historii współczesnej Europy – podkreśla „La Repubblica”.
Dwanaście z siedemnastu polskich regionów jest dziś bogatszych niż zachodnia Walia. Bezrobocie w Polsce spadło z 20 procent w 2002 roku do zaledwie 3 procent obecnie, mimo że Warszawa wydaje aż 5 procent PKB na obronność – najwięcej w całej Europie.
Nawet brytyjscy politycy przyznają rację
Kemi Badenoch, jedna z czołowych postaci Partii Konserwatywnej – tego samego ugrupowania, które w 2016 roku poparło Brexit – przyznała podczas konferencji w Manchesterze:
– Dziś polska gospodarka rozwija się dwa razy szybciej niż nasza.
Eksperci przewidują, że przy obecnym tempie wzrostu Polska wyprzedzi Wielką Brytanię pod względem PKB per capita już przed 2030 rokiem.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli jesteś Polakiem mieszkającym w Wielkiej Brytanii, to właśnie teraz warto zastanowić się nad powrotem do kraju. Polska oferuje coraz lepsze warunki życia, rosnące zarobki i stabilność ekonomiczną. Inflacja w Polsce spada, podczas gdy w Londynie utrzymuje się na poziomie 3,8 procent – prawie dwukrotnie wyższym niż średnia unijna.
Dla tych, którzy zostali w Polsce, to doskonała wiadomość. Rosnąca gospodarka oznacza więcej miejsc pracy, wyższe pensje i lepsze perspektywy na przyszłość. Warszawa staje się europejskim hubem technologicznym – swoje biura otworzyły tu Google, Microsoft (inwestycja o wartości 1 miliarda dolarów), Netflix czy Intel, który buduje zakłady produkcyjne chipów.
Praktyczne korzyści dla Polaków
Rosnące zarobki. Pani Magda przez dziesięć lat pracowała jako pielęgniarka w Manchesterze. W 2023 roku wróciła do Warszawy. – W Wielkiej Brytanii zarabiałam więcej, ale po opłaceniu czynszu, rachunków i jedzenia zostawało mi mniej niż w Polsce. Tu mam swoje mieszkanie, rodzinę blisko i spokój – opowiada.
Tańsze życie. Choć zarobki w Polsce wciąż są niższe niż na Wyspach, koszty życia są znacznie mniejsze. Czynsz za dwupokojowe mieszkanie w centrum Warszawy to około 3-4 tysiące złotych. W Londynie za podobny standard zapłacisz 8-10 tysięcy złotych.
Stabilność i perspektywy. Polska gospodarka rośnie stabilnie od trzech dekad. To oznacza pewność zatrudnienia, rozwój kariery i bezpieczeństwo ekonomiczne. Wielka Brytania po Brexicie boryka się ze stagflacją, rosnącymi podatkami i niepewnością.
Wielka Brytania płaci cenę za Brexit
Z danych Office for Budget Responsibility (OBR) wynika, że skutki Brexitu są znacznie poważniejsze, niż przewidywano. Po wyjściu z Unii produktywność Wielkiej Brytanii spadnie o 4 procent, a roczne straty sięgają 18 miliardów funtów, czyli ponad 20 miliardów euro.
Premier Keir Starmer przyznał niedawno, że Brexit przyniósł „poważne i długoterminowe skutki dla gospodarki”, a minister finansów Rachel Reeves określiła jego efekty jako „dotkliwe i trudne do odwrócenia”.
Inflacja utrzymuje się w Londynie na poziomie 3,8 procent, podczas gdy w większości krajów Unii spadła do około 2 procent. Rząd Starmera będzie musiał znaleźć aż 30 miliardów funtów w nadchodzącej ustawie budżetowej – najprawdopodobniej poprzez kolejne podwyżki podatków.
Skutki społeczne i ekonomiczne
Exodus Polaków z Wielkiej Brytanii to nie tylko liczby w statystykach. To setki tysięcy wykształconych, pracowitych ludzi, którzy zabierają ze sobą swoje umiejętności, doświadczenie i kapitał.
Pan Tomasz prowadził w Londynie firmę budowlaną. W 2024 roku przeniósł działalność do Krakowa. – W Wielkiej Brytanii coraz trudniej o zamówienia, klienci negocjują każdy grosz, a koszty rosną. W Polsce ludzie budują, remontują, inwestują. Biznes kręci się lepiej – mówi.
Dla Wielkiej Brytanii oznacza to problem z brakami kadrowymi w kluczowych sektorach – budownictwo, opieka zdrowotna, transport. Brytyjska służba zdrowia NHS od lat boryka się z niedoborem personelu, który pogłębił się po wyjściu z UE.
Warszawa nowym centrum Europy
Polska stolica przyciąga nie tylko powracających emigrantów, ale też zagranicznych specjalistów. Warszawa stała się piątym najchętniej wybieranym miejscem przeprowadzki dla brytyjskich emerytów. To symboliczny zwrot – jeszcze dekadę temu to Brytyjczycy byli celem migracji zarobkowej Polaków.
Dolina Krzemowa dostrzega wielki boom gospodarczy Polski. Inwestycje gigantów technologicznych w naszym kraju przekroczyły już 62,7 miliarda dolarów. To nie przypadek – Polska łączy zachodnią innowacyjność z wschodnim etosem pracy, bez biurokracji i autorytaryzmu.
Jak zabezpieczyć swoją przyszłość?
Jeśli mieszkasz w UK, rozważ powrót. Nie musisz wracać od razu na stałe. Możesz zacząć od pracy zdalnej dla brytyjskiego pracodawcy, mieszkając w Polsce. Zaoszczędzisz na kosztach życia, będziesz bliżej rodziny.
Inwestuj w polską gospodarkę. Jeśli masz oszczędności, rozważ zakup mieszkania w Polsce na wynajem lub inwestycję w polski rynek kapitałowy. Rosnąca gospodarka to rosnące zyski.
Śledź rozwój kariery w Polsce. Sprawdź oferty pracy w swoim zawodzie na polskim rynku. Możesz być zaskoczony, jak bardzo pensje wzrosły w ostatnich latach, szczególnie w branży IT, medycznej i inżynierskiej.
Ucz się języka angielskiego. Warszawa jako hub międzynarodowy potrzebuje specjalistów z biegłą znajomością angielskiego. To dodatkowy atut na rynku pracy.
Triumf polskiego modelu
Jak podsumowuje „La Repubblica”: „To, co brytyjskie media nazywały kiedyś 'inwazją Polaków’, dziś okazuje się symbolem ich triumfu”.
Polacy, którzy niegdyś pracowali w Wielkiej Brytanii jako hydraulicy, budowlańcy i opiekunowie, wracają do kraju, w którym zarobki rosną, bezrobocie spada, a inwestycje napływają szybciej niż kiedykolwiek.
Warszawa staje się jednym z filarów gospodarczych Unii Europejskiej, podczas gdy Londyn szuka sposobu, by odzyskać dawną pozycję. Historia zatoczyła koło – ale tym razem to Polska wygrywa.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.