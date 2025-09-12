Zerowy PIT dla emerytów? Senat rozpatruje petycję
Rządowe plany podatkowe mogą zaskoczyć nie tylko rodziny, ale też seniorów. Do parlamentu trafiły dwie inicjatywy, które – jeśli zostaną przyjęte – znacząco zmienią sytuację finansową wielu Polaków.
Zerowy PIT także dla emerytów? Sprawa w Senacie
W polskim parlamencie trwają prace nad ustawą o tzw. zerowym PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci. Projekt złożony przez prezydenta Karola Nawrockiego znalazł się już w Sejmie, ale równolegle w Senacie pojawiła się nowa propozycja – zwolnienie z podatku także emerytów, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci. Jeśli rozwiązanie zostanie przyjęte, może to oznaczać istotne wsparcie finansowe dla setek tysięcy seniorów.
Zerowy PIT dla rodzin 2+2
Podpisany 8 sierpnia 2025 r. projekt ustawy zakłada zniesienie podatku PIT dla osób wychowujących co najmniej dwoje dzieci – małoletnich, uczących się do 25. roku życia lub pobierających rentę socjalną. Według wyliczeń Kancelarii Prezydenta przeciętna rodzina może zyskać nawet 1 000 zł miesięcznie. Zmianie ulegnie m.in. kwota zmniejszająca podatek, która wzrośnie z 3 600 zł do 16 800 zł. Podniesiony zostanie także próg podatkowy – z 120 tys. do 140 tys. zł.
Na ulgi nie będą mogli liczyć bezdzietni podatnicy, osoby z jednym dzieckiem ani ci, którzy rozliczają się podatkiem liniowym. Wykluczeni są również najmniej zarabiający, których dochody mieszczą się w granicach kwoty wolnej od podatku.
Czy emeryci skorzystają?
Senat rozpatruje petycję, by podobne zwolnienie objęło także emerytów, którzy wychowali dwójkę dzieci. Wnioskodawca podkreśla, że seniorzy ci „wypełnili swoje obowiązki wobec państwa i rodziny”, ale dziś nadal płacą wysokie podatki, mimo niskich świadczeń. Propozycja zakłada, że ulgą zostaną objęci ci, których dzieci zdobyły wykształcenie w Polsce i pracują w kraju, płacąc podatki do budżetu państwa.
Skąd pieniądze?
Autor petycji wskazuje rolników jako potencjalne źródło finansowania. Argumentuje, że dopłaty unijne i preferencyjny system KRUS powodują, że część gospodarstw osiąga roczne dochody netto na poziomie ponad miliona złotych, płacąc przy tym relatywnie niskie składki. Zdaniem autora, zmiana systemu podatkowego w tym sektorze mogłaby pokryć koszty zwolnienia seniorów z PIT.
Co dalej?
28 sierpnia petycja trafiła do Komisji Petycji Senatu. Jeśli argumenty zostaną uznane za zasadne, komisja może przygotować projekt ustawy. W efekcie w parlamencie równolegle procedowane będą dwa rozwiązania – prezydencki projekt dla rodzin 2+2 oraz senacka propozycja dla emerytów.
