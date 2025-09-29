Ziobro nie kryje się z decyzją. „Byłem inicjatorem zakupu Pegasusa”
Zbigniew Ziobro podczas przesłuchania przed komisją śledczą przyznał, że to on był inicjatorem zakupu systemu Pegasus. Były minister sprawiedliwości podkreślał, że jest z tej decyzji dumny i przekonywał, iż narzędzie służyło do wykrywania poważnych przestępstw, m.in. w sprawach Sławomira Nowaka i Romana Giertycha.
Zbigniew Ziobro: byłem inicjatorem zakupu Pegasusa. „Jestem z tego dumny”
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w końcu stanął przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa i otwarcie przyznał, że to on był inicjatorem zakupu kontrowersyjnego systemu szpiegowskiego. Jak podkreślał, decyzja ta była jego świadomym wyborem, a sam Pegasus miał służyć wykrywaniu poważnych przestępstw gospodarczych i mafijnych.
Ziobro o sprawach Giertycha i Nowaka
Podczas wielogodzinnego przesłuchania Ziobro powoływał się na przykłady spraw Romana Giertycha oraz Sławomira Nowaka. Były minister przypominał, że Nowak został zatrzymany pod zarzutem korupcji i kierowania grupą przestępczą o międzynarodowym charakterze. – Temu służył Pegasus, żeby wykrywać działania ludzi, którzy defraudowali polski majątek – mówił.
W odniesieniu do Romana Giertycha Ziobro wspominał sprawę Polnordu, która – według niego – miała być uzasadnieniem do użycia systemu.
Finansowanie z Funduszu Sprawiedliwości
Ziobro przyznał, że poprosił ówczesnego wiceministra Michała Wosia, aby analizował i wdrożył finansowanie zakupu Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości. Na pytania, czy resort celowo wprowadził Ministerstwo Finansów w błąd, odpowiedział, że nie zna dokumentacji, ale według Wosia istniała podstawa prawna do wykorzystania środków.
– Ja byłem inicjatorem zakupu Pegasusa. Zgłaszali się do mnie prokuratorzy – oświadczył Ziobro, dodając, że jest dumny z tej decyzji.
„Pegasus działał zgodnie z prawem”
Ziobro powoływał się także na opinię Bogdana Święczkowskiego, który miał go zapewniać, że system jest bezpieczny i zgodny z prawem. Były minister odrzucił sugestie, że Pegasus powinien służyć wyłącznie do walki z terroryzmem. – To jest system do zwalczania także innych przestępstw, zgodnie z polskim prawem – zaznaczył.
Przekonywał, że Pegasus mógł być równie dobrze wykorzystywany przez ABW czy CBA, a walka z przestępczością VAT-owską stanowi także element bezpieczeństwa narodowego.
Duma czy nadużycie?
Ziobro podczas przesłuchania wielokrotnie podkreślał, że jego zdaniem system wykorzystywano zgodnie z prawem. Jednocześnie unikał odpowiedzi na pytania dotyczące wątpliwości związanych z legalnością finansowania i faktycznym zakresem podsłuchów. Sprawa wciąż budzi ogromne kontrowersje, a słowa byłego ministra z pewnością podsycą debatę o granicach inwigilacji w państwie prawa.
