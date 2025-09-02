Złoty Pociąg znów rozpala emocje. Poszukiwacz wraca do gry i twierdzi, że zna lokalizację skarbu

2 września 2025 13:33 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Legenda Złotego Pociągu powraca z nową siłą. Tym razem na scenę ponownie wkracza Piotr Koper – poszukiwacz z Wałbrzycha, który już blisko dekadę temu wraz z Andreasem Richterem wywołał w Polsce prawdziwą gorączkę złota. Dziś Koper ogłasza, że ma nowe dowody – dokumenty i badania wskazujące, gdzie mogą znajdować się słynne wagony. I choć zaznacza, że pociąg „nie jest tak naprawdę złoty”, to tajemnica wciąż elektryzuje.

Fot. Warszawa w Pigułce

Powrót człowieka, który rozpalił wyobraźnię Polaków

W 2015 roku Piotr Koper i Andreas Richter ogłosili, że w okolicach 65. kilometra trasy kolejowej z Wrocławia do Wałbrzycha znajduje się legendarny skład. Tak przekonująco przedstawili swoje hipotezy, że do badań włączyli się naukowcy z AGH, a konserwator zabytków Piotr Żuchowski mówił nawet o „99-procentowej pewności odkrycia”. Finalnie Złotego Pociągu nie odnaleziono, ale legenda nie umarła.

Dziś Koper zapewnia, że dysponuje nowymi materiałami. – Mam dokumenty i wyniki analiz. One wskazują, że trop jest realny – mówi, podkreślając jednocześnie, że w grę wchodzą wyłącznie profesjonalne badania geofizyczne, a nie radiestezja czy wizje jasnowidzów.

Nowi gracze, stare problemy

Równolegle do działań Kopera funkcjonuje grupa „Złoty Pociąg 2025”, która twierdzi, że zlokalizowała trzy wagony. Otrzymali warunkowe pozwolenia na ręczne prace i użycie detektorów, ale cała sprawa utknęła z powodu ochrony prawnej terenu. W dodatku metoda radiestezyjna, na której częściowo opierają się poszukiwania, budzi kontrowersje.

Nie brakuje też komplikacji natury prawnej. Zgodnie z przepisami odnaleziony skarb przypada Skarbowi Państwa, ale istnieją potencjalne roszczenia międzynarodowe. W tle pojawia się pytanie: czy ewentualne znalezisko mogłoby zostać uznane za własność Niemiec?

Złoty Pociąg – mit czy realny skarb?

Choć wielu ekspertów sceptycznie podchodzi do tematu, legenda wciąż fascynuje. Rośnie zainteresowanie turystów, a sam Koper przekonuje, że tropy są zbyt mocne, by je zignorować. – Wierzę, że historia Złotego Pociągu jeszcze się nie skończyła – podkreśla.

Co to oznacza dla Ciebie

  • Nowe emocje – temat Złotego Pociągu znów budzi gorące dyskusje i przyciąga turystów do Dolnego Śląska.

  • Szansa na odkrycie – Koper deklaruje, że ma konkretne dowody, które mogą zmienić bieg poszukiwań.

  • Legenda trwa – nawet jeśli pociąg nie okaże się „złoty”, wciąż kryje się za nim część historii II wojny światowej i tajemnica, którą chce poznać cała Polska.

