Złoty zakaz zniesiony! Przełom, który wstrząśnie giełdami na całym świecie

18 sierpnia 2025 15:24 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Światowy rynek złota wchodzi w nową erę – i to z przytupem! Szwajcaria właśnie odniosła spektakularne zwycięstwo gospodarcze: produkowane w jej rafineriach sztabki złota zostały całkowicie zwolnione z amerykańskich ceł nałożonych jeszcze w czasach Donalda Trumpa. To decyzja, która natychmiast wywołała finansową burzę i otworzyła drzwi do złotej rewolucji na globalnym rynku.

Fot. Pixabay

Koniec drakońskich barier

Do tej pory cła USA skutecznie ograniczały eksport szwajcarskiego złota, podbijając jego ceny i utrudniając dostęp do najbardziej pożądanych sztabek na świecie. Teraz, gdy bariery celne zniknęły, złoto z helweckich rafinerii znów może płynąć prosto na amerykański rynek – bez przeszkód i dodatkowych kosztów.

Globalne konsekwencje decyzji

Eksperci nie mają wątpliwości: to impuls nie tylko dla szwajcarskiej gospodarki, ale i dla całego światowego rynku kruszców. Stabilizacja cen, nowe kontrakty i większa dostępność złota to efekt, który w najbliższych miesiącach odczują giełdy metali szlachetnych na wszystkich kontynentach.

Szwajcaria wraca na tron

Rafinerie i dealerzy w Szwajcarii świętują – ich produkt, uznawany za najczystszy i najbardziej prestiżowy na świecie, odzyskuje dawną pozycję. Szwajcarskie sztabki znów stają się synonimem luksusu i stabilnej inwestycji, co rozbudza apetyty inwestorów z całego globu.

Cios dla USA i zapowiedź złotej rywalizacji

To także poważne wyzwanie dla amerykańskich producentów, którzy tracą ochronny parasol i monopol na własnym rynku. Rozpoczyna się era ostrej konkurencji – złota gorączka, która może na nowo ułożyć układ sił w branży metali szlachetnych.

Zwolnienie szwajcarskiego złota z ceł to przełom, który rozpala giełdy i inwestorów na całym świecie. Era nowej złotej rywalizacji właśnie się zaczyna – a stawką są miliardy dolarów i dominacja na globalnym rynku kruszców!

Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl