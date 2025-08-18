Złoty zakaz zniesiony! Przełom, który wstrząśnie giełdami na całym świecie
Światowy rynek złota wchodzi w nową erę – i to z przytupem! Szwajcaria właśnie odniosła spektakularne zwycięstwo gospodarcze: produkowane w jej rafineriach sztabki złota zostały całkowicie zwolnione z amerykańskich ceł nałożonych jeszcze w czasach Donalda Trumpa. To decyzja, która natychmiast wywołała finansową burzę i otworzyła drzwi do złotej rewolucji na globalnym rynku.
Koniec drakońskich barier
Do tej pory cła USA skutecznie ograniczały eksport szwajcarskiego złota, podbijając jego ceny i utrudniając dostęp do najbardziej pożądanych sztabek na świecie. Teraz, gdy bariery celne zniknęły, złoto z helweckich rafinerii znów może płynąć prosto na amerykański rynek – bez przeszkód i dodatkowych kosztów.
Globalne konsekwencje decyzji
Eksperci nie mają wątpliwości: to impuls nie tylko dla szwajcarskiej gospodarki, ale i dla całego światowego rynku kruszców. Stabilizacja cen, nowe kontrakty i większa dostępność złota to efekt, który w najbliższych miesiącach odczują giełdy metali szlachetnych na wszystkich kontynentach.
Szwajcaria wraca na tron
Rafinerie i dealerzy w Szwajcarii świętują – ich produkt, uznawany za najczystszy i najbardziej prestiżowy na świecie, odzyskuje dawną pozycję. Szwajcarskie sztabki znów stają się synonimem luksusu i stabilnej inwestycji, co rozbudza apetyty inwestorów z całego globu.
Cios dla USA i zapowiedź złotej rywalizacji
To także poważne wyzwanie dla amerykańskich producentów, którzy tracą ochronny parasol i monopol na własnym rynku. Rozpoczyna się era ostrej konkurencji – złota gorączka, która może na nowo ułożyć układ sił w branży metali szlachetnych.
Zwolnienie szwajcarskiego złota z ceł to przełom, który rozpala giełdy i inwestorów na całym świecie. Era nowej złotej rywalizacji właśnie się zaczyna – a stawką są miliardy dolarów i dominacja na globalnym rynku kruszców!
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.