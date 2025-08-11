Zmarła legenda polskich służb. Jerzy Dziewulski miał 81 lat
W wieku 81 lat zmarł Jerzy Dziewulski — były antyterrorysta, policjant i polityk. Informację potwierdziła rodzina zmarłego. W swojej wieloletniej karierze Dziewulski stał się symbolem profesjonalizmu i odwagi, ratując setki osób w dramatycznych momentach.
Nie żyje Jerzy Dziewulski. Nikt jak on nie umiał opowiadać o policji, służbach, pokazywać ludzkich stron tego zawodu. Przykuwał uwagę widzów, był niezwykle charyzmatyczny. Jedyny policjant w Polsce oznaczony trzykrotnie Medalem za Ofiarność i Odwagę. https://t.co/wJ1NsLiBAW
— Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) August 11, 2025
Służbę rozpoczął w 1966 roku po ukończeniu wojskowej nauki podoficerskiej. Został przyjęty do milicji, a następnie wyspecjalizował się w pracy kryminalnej. Jego talent i opanowanie zauważyli przełożeni, co sprawiło, że powierzono mu dowodzenie jednostką antyterrorystyczną na lotnisku Okęcie.
W latach swojej kariery kierował działaniami służb podczas licznych prób porwań samolotów pasażerskich. Znakiem rozpoznawczym jego pracy było zachowanie zimnej krwi oraz to, że w żadnym z tych dramatycznych zdarzeń nikt nie zginął — właśnie dzięki jego skutecznemu dowodzeniu.
W 1991 roku przeniósł się do Komendy Głównej Policji, gdzie kontynuował pracę do 1998 roku, osiągając stopień młodszego inspektora. Jego służba to przykład poświęcenia i odpowiedzialności wobec obywateli.
Śmierć Jerzego Dziewulskiego to strata dla całego kraju — odchodzi człowiek, który w decydujących chwilach potrafił ocalić życie innych. Jego historia przypomina, jak ważna jest odwaga, profesjonalizm i gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych. Niech jego życie będzie inspiracją do doceniania codziennego trudnego fachu służb bezpieczeństwa.
