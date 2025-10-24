Zmarł prof. Adam Zbigniew Pawłowski. Autorytet Politechniki Warszawskiej i twórca nagradzanych projektów
Środowisko architektów, wykładowców i studentów żegna jedną z najbardziej cenionych postaci polskiej architektury. W wieku 98 lat zmarł prof. Adam Zbigniew Pawłowski – architekt, wykładowca, były dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i laureat blisko stu konkursów architektonicznych. Pozostawił po sobie nie tylko imponujące dziedzictwo projektowe, ale również pokolenia wychowanków, dla których był mistrzem i mentorem.
prof. Adam Zbigniew Pawłowski, (98) – 🇵🇱 architekt, wieloletni wykładowca Politechniki Warszawskiej, w latach 1981-1987 dziekan Wydziału Architektury tej uczelni. Laureat blisko stu konkursów architektonicznych. pic.twitter.com/bV4xgdV4L5
— Kto umarł? (@KtoUmarl) October 24, 2025
Ikona architektury i dydaktyki
Prof. Pawłowski przez dekady związany był z Politechniką Warszawską, gdzie nie tylko wykładał, ale w latach 1981–1987 pełnił funkcję dziekana Wydziału Architektury. Jego wkład w rozwój akademicki uczelni trudno przecenić – był współautorem reform programowych, recenzentem dyplomów, promotorem, a przede wszystkim pasjonatem architektury, który swoją wiedzą dzielił się z wyjątkowym oddaniem.
Był znany ze swojej rzetelności, wysokich wymagań i zamiłowania do detalu. Uczył myślenia projektowego, odpowiedzialności za przestrzeń oraz szacunku do dziedzictwa architektonicznego.
Twórca nagradzany na całym świecie
Prof. Pawłowski był laureatem blisko stu konkursów architektonicznych, w tym zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Jego prace łączyły nowoczesność z głębokim zrozumieniem kontekstu – krajobrazu, historii i funkcjonalności. Wyróżniał się projektami o wyważonych proporcjach, pełnych światła i harmonii.
Współtworzył ważne obiekty publiczne, budynki użyteczności społecznej, a także koncepcje urbanistyczne, które dziś stanowią część polskiego dziedzictwa przestrzennego. Jego prace niejednokrotnie były prezentowane na wystawach oraz publikowane w branżowych czasopismach.
Człowiek z klasą i pasją
Osoby, które miały okazję współpracować z profesorem, podkreślają jego kulturę osobistą, elegancję i niesłabnące zainteresowanie sztuką. Nawet po przejściu na emeryturę pozostawał aktywny – uczestniczył w życiu uczelni, komentował zmiany urbanistyczne, a także wspierał młodych architektów w rozwoju kariery.
Mimo sędziwego wieku był obecny duchem – nadal pisał, opiniował projekty, a jego głos był wciąż słyszalny w środowisku.
Odszedł człowiek, który zbudował więcej niż mury
Profesor Adam Zbigniew Pawłowski urodził się w 1927 roku, zmarł w 2025, dożywając 98 lat. Wychował pokolenia architektów, uczestniczył w budowaniu powojennego ładu przestrzennego Polski, a swoim życiem udowodnił, że architektura to nie tylko zawód, ale misja, która zostawia ślad na dziesięciolecia.
„W jego projektach była precyzja, w jego słowach – mądrość, a w relacjach – szacunek. Żegnamy nie tylko profesora, ale prawdziwego mistrza.”
Uroczystości pogrzebowe zostaną ogłoszone w najbliższych dniach przez rodzinę i Wydział Architektury PW.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.