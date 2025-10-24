Zmarł prof. Adam Zbigniew Pawłowski. Autorytet Politechniki Warszawskiej i twórca nagradzanych projektów

24 października 2025 17:54 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Środowisko architektów, wykładowców i studentów żegna jedną z najbardziej cenionych postaci polskiej architektury. W wieku 98 lat zmarł prof. Adam Zbigniew Pawłowski – architekt, wykładowca, były dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i laureat blisko stu konkursów architektonicznych. Pozostawił po sobie nie tylko imponujące dziedzictwo projektowe, ale również pokolenia wychowanków, dla których był mistrzem i mentorem.

fot. Warszawa w Pigułce

Ikona architektury i dydaktyki

Prof. Pawłowski przez dekady związany był z Politechniką Warszawską, gdzie nie tylko wykładał, ale w latach 1981–1987 pełnił funkcję dziekana Wydziału Architektury. Jego wkład w rozwój akademicki uczelni trudno przecenić – był współautorem reform programowych, recenzentem dyplomów, promotorem, a przede wszystkim pasjonatem architektury, który swoją wiedzą dzielił się z wyjątkowym oddaniem.

Był znany ze swojej rzetelności, wysokich wymagań i zamiłowania do detalu. Uczył myślenia projektowego, odpowiedzialności za przestrzeń oraz szacunku do dziedzictwa architektonicznego.

Twórca nagradzany na całym świecie

Prof. Pawłowski był laureatem blisko stu konkursów architektonicznych, w tym zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Jego prace łączyły nowoczesność z głębokim zrozumieniem kontekstu – krajobrazu, historii i funkcjonalności. Wyróżniał się projektami o wyważonych proporcjach, pełnych światła i harmonii.

Współtworzył ważne obiekty publiczne, budynki użyteczności społecznej, a także koncepcje urbanistyczne, które dziś stanowią część polskiego dziedzictwa przestrzennego. Jego prace niejednokrotnie były prezentowane na wystawach oraz publikowane w branżowych czasopismach.

Człowiek z klasą i pasją

Osoby, które miały okazję współpracować z profesorem, podkreślają jego kulturę osobistą, elegancję i niesłabnące zainteresowanie sztuką. Nawet po przejściu na emeryturę pozostawał aktywny – uczestniczył w życiu uczelni, komentował zmiany urbanistyczne, a także wspierał młodych architektów w rozwoju kariery.

Mimo sędziwego wieku był obecny duchem – nadal pisał, opiniował projekty, a jego głos był wciąż słyszalny w środowisku.

Odszedł człowiek, który zbudował więcej niż mury

Profesor Adam Zbigniew Pawłowski urodził się w 1927 roku, zmarł w 2025, dożywając 98 lat. Wychował pokolenia architektów, uczestniczył w budowaniu powojennego ładu przestrzennego Polski, a swoim życiem udowodnił, że architektura to nie tylko zawód, ale misja, która zostawia ślad na dziesięciolecia.

„W jego projektach była precyzja, w jego słowach – mądrość, a w relacjach – szacunek. Żegnamy nie tylko profesora, ale prawdziwego mistrza.”

Uroczystości pogrzebowe zostaną ogłoszone w najbliższych dniach przez rodzinę i Wydział Architektury PW.

