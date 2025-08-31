Zmiana waluty coraz bliżej. Rozpoczyna się kampania edukacyjna dla obywateli
Bułgaria intensywnie przygotowuje się do wejścia do strefy euro. 1 stycznia 2026 roku lew ma zostać oficjalnie zastąpiony wspólną europejską walutą. W całym kraju rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję informacyjną, która ma przybliżyć obywatelom i odwiedzającym Bułgarię zasady wymiany pieniędzy.
Pierwsze spotkania edukacyjne odbyły się m.in. w miejscowości Beli Izwor koło Wracy. Wzięli w nich udział przedstawiciele rządu, lokalne władze oraz mieszkańcy. Podkreślano, że każdy będzie mógł bezpłatnie wymienić lewy na euro w urzędach pocztowych, a z tej możliwości skorzystają również turyści posiadający jeszcze bułgarską walutę. Zapewniono także, że dystrybucja nowych banknotów i monet będzie odbywać się wyłącznie przez Bułgarski Bank Narodowy, co ma całkowicie wyeliminować ryzyko fałszerstw.
Jednym z kluczowych elementów przygotowań jest obowiązek podawania cen jednocześnie w lewach i euro. Przepisy te weszły w życie 8 sierpnia 2025 roku i będą obowiązywać do końca 2026 roku, aby ułatwić obywatelom stopniowe przyzwyczajenie się do nowej waluty. Według resortu finansów większość instytucji bankowych i finansowych jest już gotowa na to logistyczne wyzwanie.
Zmiana waluty budzi jednak sporo emocji społecznych. Z sondaży wynika, że Bułgarzy są w tej sprawie niemal równo podzieleni – połowa popiera przyjęcie euro, a druga połowa obawia się skutków gospodarczych, szczególnie wzrostu cen. Propozycja referendum zgłoszona przez prezydenta Rumena Radewa została odrzucona, a rząd zapewnia, że proces przebiegnie płynnie i bez negatywnych skutków dla obywateli.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.