Zmiany od września! Szkolny przełom czy tragedia?
Rok szkolny 2025/2026 zapowiada się jako jeden z najbardziej przełomowych w historii polskiego szkolnictwa. Reforma26, która wejdzie w życie 1 września 2025 roku, wprowadza zmiany, które mają całkowicie odmienić sposób nauki milionów uczniów i funkcjonowanie tysięcy placówek w całym kraju.
Nowe przedmioty i program nauczania
Najbardziej spektakularną nowością jest wprowadzenie dwóch nowych, obowiązkowych przedmiotów: edukacji obywatelskiej i edukacji zdrowotnej. To element szerszego planu, który ma kształtować świadomych, odpowiedzialnych obywateli, dbających o zdrowie i aktywny tryb życia. Wychowanie fizyczne przejdzie modernizację – nowa podstawa programowa ma zachęcać do ruchu poprzez praktyczne zajęcia dostosowane do różnych grup wiekowych.
Zmiana filozofii nauczania
Dotychczasowy model oparty na szczegółowych treściach zostanie uproszczony. Reforma zakłada większy nacisk na kompetencje kluczowe, umiejętności praktyczne i pracę projektową. W miejsce tradycyjnych ocen cyfrowych pojawi się opisowa informacja zwrotna, która ma pomóc uczniom realnie się rozwijać, zamiast rywalizować o stopnie.
Technologia i wsparcie dla nauczycieli
Placówki zyskają większą autonomię, a nauczyciele dostęp do darmowych szkoleń, studiów podyplomowych i nowoczesnych narzędzi – w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. To część szerszej strategii cyfrowej modernizacji szkół, która obejmie także przedszkola i szkoły ponadpodstawowe.
Długofalowe zmiany w egzaminach
Choć pierwsze efekty reformy będą widoczne już od września 2025 roku, największa rewolucja egzaminacyjna nadejdzie w 2031 roku. Egzaminy ósmoklasisty i maturalny zostaną całkowicie przebudowane, a ich formuła dostosowana do nowych metod nauczania.
Wyzwania i obawy
Reforma budzi emocje w środowisku oświatowym. Nauczyciele i dyrektorzy przygotowują się na logistyczne trudności, a rodzice zastanawiają się, jak zmiany wpłyną na edukację ich dzieci. Nie brakuje opinii, że to szansa na dostosowanie szkoły do współczesnego świata, ale też ryzyko chaosu w pierwszych latach wdrażania nowych rozwiązań.
Edukacja w Polsce staje przed testem, który pokaże, czy tradycja i nowoczesność mogą współistnieć. 1 września 2025 roku może okazać się początkiem ery, w której szkoła będzie nie tylko miejscem nauki, ale i przestrzenią realnego przygotowania młodych ludzi do życia w dynamicznie zmieniającym się świecie.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.