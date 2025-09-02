Zmiany w 14stej emeryturze. Seniorzy się tego nie spodziewają
Już w najbliższych dniach do emerytów i rencistów trafi kolejne dodatkowe świadczenie. Czternasta emerytura, czyli roczny dodatek pieniężny dla seniorów, zostanie wypłacona automatycznie przez ZUS — bez potrzeby składania jakichkolwiek dokumentów.
Kiedy pieniądze trafią na konta?
Jak poinformował Karol Poznański, rzecznik ZUS, świadczenia będą wypłacane zgodnie z regularnym harmonogramem. Oznacza to, że osoby otrzymujące emerytury lub renty 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca, dostaną czternastkę razem z wrześniowym przelewem. Ci, których termin wypłaty przypada na 1 września, mogą liczyć na wcześniejszy przelew już pod koniec sierpnia.
W pierwszym terminie czternastą emeryturę otrzyma 674,1 tys. osób, a całkowita wypłacona kwota brutto przekroczy 991 milionów złotych.
Ile wynosi czternastka w 2025 roku?
Pełna wartość świadczenia to 1878,91 zł brutto, czyli dokładnie tyle, ile obecna minimalna emerytura. Na całość mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie (np. emerytura lub renta) nie przekracza 2900 zł brutto.
Seniorzy pobierający kwoty od 2900 zł do 4728,91 zł brutto otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Jeśli po odliczeniu kwota dodatku wyniesie mniej niż 50 zł brutto, ZUS w ogóle nie przyzna świadczenia.
Co istotne, czternastka nie zostanie wypłacona osobom, których świadczenie na dzień 31 sierpnia 2025 r. jest zawieszone, np. z powodu przekroczenia limitu dorabiania.
Co to oznacza dla czytelnika?
-
Nie trzeba składać żadnego wniosku – wszystko dzieje się z urzędu.
-
Wypłaty są zintegrowane z harmonogramem emerytur i rent.
-
Warto sprawdzić wysokość swojego świadczenia, by wiedzieć, czy przysługuje pełna, czy pomniejszona kwota.
-
Osoby dorabiające powinny pilnować limitów, by nie utracić prawa do czternastki.
To kolejny zastrzyk gotówki dla seniorów w trudnym ekonomicznie okresie. Jeśli chcesz być na bieżąco z takimi informacjami, warto śledzić komunikaty ZUS i portale informacyjne.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.