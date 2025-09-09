Zmiany w kierownictwie Ministerstwa Zdrowia. Powołano dwóch nowych wiceministrów!
Resort zdrowia ma dwóch nowych wiceministrów. Stanowiska objęli Katarzyna Kęcka, pielęgniarka i menedżerka ochrony zdrowia, oraz Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka. Oboje wnoszą do ministerstwa wieloletnie doświadczenie medyczne i menedżerskie.
Resort zdrowia ma nowych wiceministrów. Na stanowiska powołano osoby związane od lat z praktyką medyczną i zarządzaniem szpitalami – Katarzynę Kęcką oraz Tomasza Maciejewskiego. W kierownictwie ministerstwa pozostaje także Katarzyna Kacperczyk. Nowe nominacje to krok w stronę wzmocnienia zaplecza eksperckiego resortu w obliczu rosnących wyzwań systemu ochrony zdrowia.
Katarzyna Kęcka – ekspertka od kompetencji i jakości opieki
Katarzyna Kęcka jest pielęgniarką, menedżerką ochrony zdrowia i wykładowczynią akademicką. Od 2019 roku kieruje Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie. Karierę rozpoczęła od studiów pielęgniarskich ze specjalizacją w kardiologii, następnie ukończyła studia podyplomowe z zakresu geriatrii i medycyny paliatywnej oraz zdrowia publicznego. Jest doktorem nauk w dziedzinie marketingu i zarządzania w ochronie zdrowia.
W latach 2018–2023 przewodniczyła Polskiemu Towarzystwu Pielęgniarskiemu w Szczecinie. Współpracuje także z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie jako wykładowca. Szczególnie interesuje się tematyką kompetencji w ochronie zdrowia i tworzeniem interdyscyplinarnych zespołów, co – jej zdaniem – może podnieść jakość usług medycznych i jednocześnie obniżyć koszty leczenia.
Tomasz Maciejewski – lekarz i menedżer
Drugi z nowych wiceministrów, Tomasz Maciejewski, od 2012 roku kieruje Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie pełni także funkcję kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii. Jest specjalistą położnictwa, ginekologii oraz perinatologii.
Dyplom lekarza uzyskał w 1988 roku na Akademii Medycznej w Warszawie. W kolejnych latach zdobywał doświadczenie w warszawskich klinikach oraz placówkach Fundacji Karowa. Równolegle rozwijał kompetencje menedżerskie – ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, a także program MBA w medycynie w Akademii Leona Koźmińskiego.
W 2003 roku obronił doktorat z nauk medycznych, a jego dorobek obejmuje zarówno praktykę lekarską, jak i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jedną z kluczowych placówek pediatryczno-ginekologicznych w Polsce.
Kierownictwo z doświadczeniem
Nowi wiceministrowie wnoszą do resortu zdrowia unikatowe kompetencje – Kęcka jako ekspertka od organizacji pracy zespołów medycznych, a Maciejewski jako praktyk łączący doświadczenie kliniczne z zarządzaniem dużym szpitalem. Resort liczy, że ich wiedza pomoże w rozwiązywaniu problemów związanych z niedoborem kadry medycznej, finansami placówek oraz jakością opieki zdrowotnej w Polsce.
