Zmiany w kursowaniu Warszawskiej komunikacji miejskiej. Zmiany od 27 czerwca
Mieszkańcy Warszawy powinni sprawdzić rozkłady jazdy przed pierwszym wakacyjnym tygodniem. Od 27 czerwca Warszawski Transport Publiczny przechodzi na letni tryb pracy, a zmiany obejmą autobusy, tramwaje i metro. Część linii zostanie zawieszona, część pojedzie rzadziej, a kursy szkolne znikną z rozkładów na czas wakacji. To coroczna korekta związana z przerwą w szkołach, mniejszym ruchem na ulicach i sezonem urlopowym. ZTM przekonuje, że zmiany oparto na danych o napełnieniach pojazdów i doświadczeniach z poprzednich lat.
Od 27 czerwca Warszawa przechodzi na wakacyjny rytm
Wakacyjny rozkład jazdy zacznie obowiązywać od 27 czerwca. Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim mniej kursów na wybranych liniach autobusowych, zmiany częstotliwości tramwajów oraz nieco rzadsze kursowanie metra w godzinach szczytu.
Powód jest prosty. W lipcu i sierpniu w Warszawie spada liczba codziennych podróży do szkół, uczelni i części miejsc pracy. Mniejszy jest także ruch samochodowy, a wielu mieszkańców wyjeżdża na urlopy. ZTM dostosowuje więc ofertę przewozową do niższego zapotrzebowania.
Najważniejsza informacja dla pasażerów brzmi: przed wyjściem na przystanek warto sprawdzić rozkład konkretnej linii. Zmiany nie obejmą wszystkich połączeń w taki sam sposób, ale lista korekt jest długa.
Kilkanaście linii autobusowych zostanie zawieszonych
Największe zmiany dotyczą autobusów. Na czas wakacji Zarząd Transportu Miejskiego zawiesi funkcjonowanie wybranych linii, które w roku szkolnym obsługują przede wszystkim zwiększony ruch pasażerski.
Całkowite zawieszenie kursowania obejmie linie: 160, 171, 225, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815 oraz E-2.
Dla pasażerów oznacza to konieczność korzystania z alternatywnych połączeń. W praktyce część tras będzie można pokonać innymi autobusami, tramwajami lub metrem, ale podróż może wymagać przesiadki albo wcześniejszego wyjścia z domu.
Szczególnie uważni powinni być mieszkańcy osiedli, gdzie jedna linia pełniła ważną rolę w dojazdach do metra, tramwaju lub większych węzłów przesiadkowych. W takich miejscach zmiana może być odczuwalna już pierwszego dnia obowiązywania wakacyjnych rozkładów.
Kursy szkolne znikną z rozkładów
Wakacyjny tryb pracy oznacza także ograniczenie kursów wykonywanych głównie z myślą o uczniach. Pod szkoły nie będą podjeżdżać autobusy linii 164, 198, 201, 900 oraz L24.
Zawieszone zostaną również kursy linii obsługujących pasażerów w dni nauki w szkołach i na uczelniach. Dotyczy to linii: 114, 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319 oraz 518.
Takie zmiany mogą być ważne nie tylko dla uczniów. Z kursów szkolnych często korzystają także mieszkańcy jadący do pracy, przychodni, urzędu albo na większy węzeł komunikacyjny. Dlatego nawet osoby, które nie mają dzieci w wieku szkolnym, powinny sprawdzić wakacyjny rozkład swojej linii.
Niektóre autobusy pojadą tylko w godzinach szczytu
ZTM ograniczy także funkcjonowanie wybranych linii do godzin największego zapotrzebowania. Linia 326 będzie kursowała wyłącznie w godzinach szczytu. Podobnie będzie z linią 256, przy czym ta nie pojedzie w weekendy i święta.
To rozwiązanie ma utrzymać obsługę najważniejszych przejazdów porannych i popołudniowych, ale ograniczyć kursy w porach, w których liczba pasażerów jest wyraźnie mniejsza.
Dla części osób może to oznaczać zmianę codziennego planu. Jeżeli ktoś korzysta z tych linii poza szczytem, powinien wcześniej sprawdzić, czy na danym odcinku dostępna będzie inna linia lub dogodna przesiadka.
Długa lista linii z wakacyjnymi rozkładami
Oprócz zawieszeń i ograniczeń ZTM wprowadzi specjalne wakacyjne rozkłady dla wielu linii autobusowych. Zmiany obejmą zarówno połączenia miejskie, jak i wybrane linie podmiejskie oraz lokalne.
Wakacyjne rozkłady otrzymają linie: 105, 106, 108, 110, 112, 114, 120, 122, 124, 125, 130, 132, 136, 140, 141, 150, 154, 163, 166, 167, 170, 172, 173, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 191, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 208, 209, 210, 212, 229, 250, 256, 317, 338, 502, 503, 507, 511, 520, 523, 525, 527, 704, 709, 710, 714, 719, 727, 737, 739, 742, 750, 755, E-1, L24, L25 oraz L54.
Korekty tras i rozkładów jazdy obejmą także linie 134, 164, 192, 210, 239, 326, 401, 411 oraz 414.
Lista jest długa, dlatego najbezpieczniej sprawdzić konkretną linię w wyszukiwarce połączeń albo na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Dotyczy to zwłaszcza pasażerów, którzy korzystają z komunikacji wcześnie rano, późnym wieczorem albo w weekendy.
Tramwaje pojadą rzadziej, ale regularnie
Zmiany obejmą również tramwaje. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu tramwaje będą podjeżdżać na przystanki co 5 minut lub co 10 minut, w zależności od linii.
Poza szczytem częstotliwość wyniesie odpowiednio co 7,5 minuty lub co 15 minut. Oznacza to, że tramwaje nadal będą kursowały regularnie, ale pasażerowie mogą czekać nieco dłużej niż w roku szkolnym.
Najbardziej odczuwalne może to być na trasach, gdzie kilka linii łączy się w jeden wspólny korytarz. Przy rzadszym kursowaniu jednej linii przesiadka nadal może być wygodna, ale wymaga większej uwagi przy planowaniu podróży.
Metro też przejdzie na wakacyjny rozkład
W wakacje zmieni się także częstotliwość kursowania metra. Na linii M1 pociągi w dni powszednie, w godzinach szczytu, będą kursowały co 2 minuty i 50 sekund.
Na linii M2 częstotliwość w godzinach szczytu wyniesie co 3 minuty i 30 sekund. To nadal bardzo częste kursowanie, ale przy dużych wydarzeniach, upałach lub awariach na powierzchni pasażerowie mogą zauważyć większe napełnienie składów.
Dobra wiadomość jest taka, że metro pozostaje najpewniejszym środkiem transportu na głównych trasach przez miasto. Dla wielu mieszkańców będzie też najlepszą alternatywą wobec zawieszonych lub rzadszych autobusów.
SKM bez zmian w wakacje
Pasażerowie Szybkiej Kolei Miejskiej nie muszą szykować się na wakacyjną rewolucję. Zgodnie z zapowiedziami ZTM dla wszystkich pociągów SKM utrzymany zostanie dotychczasowy rozkład jazdy.
To ważna informacja dla osób dojeżdżających z dalszych części Warszawy oraz z miejscowości podwarszawskich. SKM pozostanie stabilnym elementem systemu komunikacji, szczególnie na trasach łączących obrzeża miasta z centrum.
Dlaczego ZTM wprowadza takie zmiany?
ZTM tłumaczy, że wakacyjny rozkład jazdy wynika z mniejszego zapotrzebowania na przejazdy. W czasie przerwy szkolnej i akademickiej z komunikacji korzysta mniej pasażerów, a część mieszkańców wyjeżdża poza Warszawę.
Dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska wskazała, że Warszawski Transport Publiczny ma być efektywny i jak najlepiej wykorzystywać swój potencjał. ZTM analizuje napełnienia pojazdów oraz dane historyczne z poprzednich lat.
W praktyce oznacza to, że wakacyjne korekty nie są przypadkowe. Miasto ogranicza kursy tam, gdzie latem spada liczba pasażerów, ale zachowuje podstawową obsługę najważniejszych tras.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź trasę przed pierwszym przejazdem
- Od 27 czerwca sprawdź rozkład swojej linii przed wyjściem z domu.
- Jeżeli korzystasz z linii 160, 171, 225, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815 lub E-2, poszukaj alternatywnego połączenia.
- Jeżeli dojeżdżasz autobusem pod szkołę, sprawdź, czy kurs nie został zawieszony na wakacje.
- Przy podróżach tramwajem dolicz kilka minut zapasu, szczególnie poza godzinami szczytu.
- Przy dłuższych trasach rozważ przesiadkę do metra lub SKM, jeśli daje stabilniejszy czas przejazdu.
- Sprawdzaj komunikaty WTP, bo wakacje to także czas remontów torowych i drogowych.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.