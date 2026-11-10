Zmiany w programie TV po żałobie narodowej. Czy dziś będzie „M jak miłość”? TVP podała godzinę emisji
Po zmianach w programach telewizyjnych związanych z żałobą narodową wielu widzów zastanawia się, czy we wtorek, 10 listopada, zobaczy swoje ulubione seriale. Szczególnie dużo emocji budzi emisja „M jak miłość”, jednego z najpopularniejszych polskich seriali. Sprawdziliśmy oficjalną ramówkę TVP2. Wiadomo już, czy zaplanowany na dziś odcinek zostanie pokazany i o której godzinie należy włączyć telewizor.
Ostatnie dni przyniosły zmiany w programach największych polskich stacji telewizyjnych. W związku z żałobą narodową po tragedii w Krakowie nadawcy modyfikowali ramówki, rezygnując z części programów rozrywkowych.
Widzowie nie zobaczyli między innymi zaplanowanych na niedzielę odcinków „Rolnik szuka żony” oraz „Tańca z gwiazdami”.
Nic więc dziwnego, że pojawiły się pytania o kolejne popularne produkcje, szczególnie seriale emitowane wieczorami w TVP2.
Czy dziś będzie „M jak miłość”? TVP rozwiewa wątpliwości
Dobra wiadomość dla widzów.
We wtorek, 10 listopada 2026 roku, TVP2 pokaże premierowy odcinek „M jak miłość”.
Zgodnie z oficjalną zapowiedzią Telewizji Polskiej emisja rozpocznie się o godzinie 20:50.
Będzie to 1956. odcinek serialu.
Oznacza to, że na wtorkowy wieczór nie zapowiedziano przerwy w emisji tej produkcji.
Przed serialem, o godzinie 20:40, widzowie będą mogli obejrzeć „Kulisy serialu M jak miłość”.
Nowy odcinek przyniesie poważne problemy Basi
W 1956. odcinku serialu nie zabraknie silnych emocji.
Basia przekona się, że jej ojciec nie zamierza wrócić do rodziny, ponieważ na dobre związał się z Joanną.
Dziewczyna nie poradzi sobie z narastającą złością i uszkodzi samochód partnerki ojca.
Konsekwencje okażą się poważne. Basia trafi na komisariat policji.
W tym samym czasie Paweł będzie próbował wesprzeć Marię i zabierze ją na pełną emocji wycieczkę do Otwocka.
To właśnie ten wątek szczególnie zainteresuje widzów z Warszawy i Mazowsza, ponieważ Otwock pojawi się w fabule najnowszego odcinka.
Nowa postać w „M jak miłość”. Do obsady dołącza Królikowski
Wtorkowy odcinek przyniesie również nową postać.
Do serialu dołącza Michał Królikowski, syn aktora Rafała Królikowskiego i bratanek zmarłego Pawła Królikowskiego.
Wcieli się w Wojtka Krzywickiego, nowego kelnera zatrudnionego w bistro Kingi.
Jego pierwsze spotkanie z Lenką nie będzie szczególnie udane.
Dziewczyna zauważy, że młody mężczyzna pali marihuanę, i spróbuje go przegonić z okolic lokalu. Dopiero później odkryje, że Wojtek jest nowym pracownikiem bistro.
Z czasem między bohaterami zacznie rodzić się zainteresowanie.
Lenka wpadnie w tarapaty. Piotr ruszy na pomoc
Kolejny ważny wątek dotyczy Lenki, która zaangażuje się w akcję pomocy zwierzętom.
Razem z koleżankami wejdzie na teren pseudohodowli, chcąc ratować przebywające tam szczeniaki.
Sytuacja szybko wymknie się spod kontroli.
Właścicielka zwierząt przyłapie nastolatki i oskarży je o próbę kradzieży. Zapowie również wezwanie policji.
Przestraszona Lenka poprosi o pomoc ojca.
Piotr przyjedzie na miejsce, próbując zapobiec poważniejszym konsekwencjom.
Co z innymi serialami TVP2?
Według opublikowanej ramówki na wtorkowy wieczór zaplanowano również inne popularne produkcje.
|Godzina
|Program
|Kanał
|20:05
|„Barwy szczęścia”
|TVP2
|20:40
|„Kulisy serialu M jak miłość”
|TVP2
|20:50
|„M jak miłość”, odc. 1956
|TVP2
|21:50
|„Na sygnale”
|TVP2
|22:20
|„SOR”
|TVP2
Godziny wynikają z opublikowanego programu telewizyjnego i mogą ulec zmianie w przypadku nadzwyczajnych decyzji nadawcy.
Dlaczego w ostatnich dniach zmieniały się programy telewizyjne?
Zmiany miały związek z żałobą narodową ogłoszoną po tragicznym zamachu w Krakowie.
W takich okolicznościach stacje telewizyjne często zastępują część programów rozrywkowych innymi audycjami, filmami lub materiałami informacyjnymi.
Dotyczyło to przede wszystkim wybranych programów emitowanych w weekend.
Nie oznacza to jednak automatycznego odwołania wszystkich seriali i audycji w kolejnych dniach.
Gdzie obejrzeć „M jak miłość”, jeśli przegapisz emisję?
Serial można oglądać nie tylko na antenie TVP2.
Odcinki są dostępne również w serwisie TVP VOD, przy czym dostęp do części materiałów może zależeć od warunków platformy.
Widzowie, którzy nie zdążą przed telewizor na godzinę 20:50, mogą więc sprawdzić możliwość obejrzenia odcinka online.
Najważniejsza informacja: we wtorek, 10 listopada, „M jak miłość” pozostaje w ramówce TVP2. Premierowy, 1956. odcinek rozpocznie się o godzinie 20:50.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.