Zmiany w programie TV po żałobie narodowej. Czy dziś będzie „M jak miłość”? TVP podała godzinę emisji

10 listopada 2026 08:50 | Autor: Anna Szkutnik | Poradniki | Brak komentarzy

Po zmianach w programach telewizyjnych związanych z żałobą narodową wielu widzów zastanawia się, czy we wtorek, 10 listopada, zobaczy swoje ulubione seriale. Szczególnie dużo emocji budzi emisja „M jak miłość”, jednego z najpopularniejszych polskich seriali. Sprawdziliśmy oficjalną ramówkę TVP2. Wiadomo już, czy zaplanowany na dziś odcinek zostanie pokazany i o której godzinie należy włączyć telewizor.

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Fot. Pixabay

Ostatnie dni przyniosły zmiany w programach największych polskich stacji telewizyjnych. W związku z żałobą narodową po tragedii w Krakowie nadawcy modyfikowali ramówki, rezygnując z części programów rozrywkowych.

Widzowie nie zobaczyli między innymi zaplanowanych na niedzielę odcinków „Rolnik szuka żony” oraz „Tańca z gwiazdami”.

Nic więc dziwnego, że pojawiły się pytania o kolejne popularne produkcje, szczególnie seriale emitowane wieczorami w TVP2.

Czy dziś będzie „M jak miłość”? TVP rozwiewa wątpliwości

Dobra wiadomość dla widzów.

We wtorek, 10 listopada 2026 roku, TVP2 pokaże premierowy odcinek „M jak miłość”.

Zgodnie z oficjalną zapowiedzią Telewizji Polskiej emisja rozpocznie się o godzinie 20:50.

Będzie to 1956. odcinek serialu.

Oznacza to, że na wtorkowy wieczór nie zapowiedziano przerwy w emisji tej produkcji.

Przed serialem, o godzinie 20:40, widzowie będą mogli obejrzeć „Kulisy serialu M jak miłość”.

Nowy odcinek przyniesie poważne problemy Basi

W 1956. odcinku serialu nie zabraknie silnych emocji.

Basia przekona się, że jej ojciec nie zamierza wrócić do rodziny, ponieważ na dobre związał się z Joanną.

Dziewczyna nie poradzi sobie z narastającą złością i uszkodzi samochód partnerki ojca.

Konsekwencje okażą się poważne. Basia trafi na komisariat policji.

W tym samym czasie Paweł będzie próbował wesprzeć Marię i zabierze ją na pełną emocji wycieczkę do Otwocka.

To właśnie ten wątek szczególnie zainteresuje widzów z Warszawy i Mazowsza, ponieważ Otwock pojawi się w fabule najnowszego odcinka.

Nowa postać w „M jak miłość”. Do obsady dołącza Królikowski

Wtorkowy odcinek przyniesie również nową postać.

Do serialu dołącza Michał Królikowski, syn aktora Rafała Królikowskiego i bratanek zmarłego Pawła Królikowskiego.

Wcieli się w Wojtka Krzywickiego, nowego kelnera zatrudnionego w bistro Kingi.

Jego pierwsze spotkanie z Lenką nie będzie szczególnie udane.

Dziewczyna zauważy, że młody mężczyzna pali marihuanę, i spróbuje go przegonić z okolic lokalu. Dopiero później odkryje, że Wojtek jest nowym pracownikiem bistro.

Z czasem między bohaterami zacznie rodzić się zainteresowanie.

Lenka wpadnie w tarapaty. Piotr ruszy na pomoc

Kolejny ważny wątek dotyczy Lenki, która zaangażuje się w akcję pomocy zwierzętom.

Razem z koleżankami wejdzie na teren pseudohodowli, chcąc ratować przebywające tam szczeniaki.

Sytuacja szybko wymknie się spod kontroli.

Właścicielka zwierząt przyłapie nastolatki i oskarży je o próbę kradzieży. Zapowie również wezwanie policji.

Przestraszona Lenka poprosi o pomoc ojca.

Piotr przyjedzie na miejsce, próbując zapobiec poważniejszym konsekwencjom.

Co z innymi serialami TVP2?

Według opublikowanej ramówki na wtorkowy wieczór zaplanowano również inne popularne produkcje.

Godzina Program Kanał
20:05 „Barwy szczęścia” TVP2
20:40 „Kulisy serialu M jak miłość” TVP2
20:50 „M jak miłość”, odc. 1956 TVP2
21:50 „Na sygnale” TVP2
22:20 „SOR” TVP2

Godziny wynikają z opublikowanego programu telewizyjnego i mogą ulec zmianie w przypadku nadzwyczajnych decyzji nadawcy.

Dlaczego w ostatnich dniach zmieniały się programy telewizyjne?

Zmiany miały związek z żałobą narodową ogłoszoną po tragicznym zamachu w Krakowie.

W takich okolicznościach stacje telewizyjne często zastępują część programów rozrywkowych innymi audycjami, filmami lub materiałami informacyjnymi.

Dotyczyło to przede wszystkim wybranych programów emitowanych w weekend.

Nie oznacza to jednak automatycznego odwołania wszystkich seriali i audycji w kolejnych dniach.

Gdzie obejrzeć „M jak miłość”, jeśli przegapisz emisję?

Serial można oglądać nie tylko na antenie TVP2.

Odcinki są dostępne również w serwisie TVP VOD, przy czym dostęp do części materiałów może zależeć od warunków platformy.

Widzowie, którzy nie zdążą przed telewizor na godzinę 20:50, mogą więc sprawdzić możliwość obejrzenia odcinka online.

Najważniejsza informacja: we wtorek, 10 listopada, „M jak miłość” pozostaje w ramówce TVP2. Premierowy, 1956. odcinek rozpocznie się o godzinie 20:50.

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