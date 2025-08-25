Znaleziono ciało poszukiwanego mężczyzny. To prawdopodobnie sprawca usiłowania zabójstwa taksówkarza
W poniedziałek wieczorem, około godziny 19:20, w jednym ze stawów na terenie Krakowa ujawniono dryfujące na powierzchni wody ciało mężczyzny. Makabrycznego odkrycia dokonał wędkarz, który natychmiast powiadomił służby. Zwłoki zostały podjęte przez strażaków.
Jak informuje Małopolska Policja, wstępne oględziny – m.in. rysopis i ubranie – wskazują, że może to być ciało mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa taksówkarza. Do zdarzenia doszło 22 sierpnia w Krakowie, a od tego czasu sprawca był intensywnie poszukiwany przez funkcjonariuszy.
Z ustaleń wynika, że mężczyzna ostatni raz widziany był 17 sierpnia. Od tamtej pory policjanci sprawdzali wszystkie możliwe tropy: miejsca zamieszkania, adresy krewnych i znajomych, gdzie podejrzany mógł się ukrywać.
Ostateczne potwierdzenie tożsamości mężczyzny nastąpi po przeprowadzeniu dalszych czynności procesowych i sekcji zwłok.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.