Znaleziono ciało poszukiwanego mężczyzny. To prawdopodobnie sprawca usiłowania zabójstwa taksówkarza

25 sierpnia 2025 21:47 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W poniedziałek wieczorem, około godziny 19:20, w jednym ze stawów na terenie Krakowa ujawniono dryfujące na powierzchni wody ciało mężczyzny. Makabrycznego odkrycia dokonał wędkarz, który natychmiast powiadomił służby. Zwłoki zostały podjęte przez strażaków.

Fot. Warszawa w Pigułce

Jak informuje Małopolska Policja, wstępne oględziny – m.in. rysopis i ubranie – wskazują, że może to być ciało mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa taksówkarza. Do zdarzenia doszło 22 sierpnia w Krakowie, a od tego czasu sprawca był intensywnie poszukiwany przez funkcjonariuszy.

Z ustaleń wynika, że mężczyzna ostatni raz widziany był 17 sierpnia. Od tamtej pory policjanci sprawdzali wszystkie możliwe tropy: miejsca zamieszkania, adresy krewnych i znajomych, gdzie podejrzany mógł się ukrywać.

Ostateczne potwierdzenie tożsamości mężczyzny nastąpi po przeprowadzeniu dalszych czynności procesowych i sekcji zwłok.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl