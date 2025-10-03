Znana sieć sklepów wycofuje wino rosyjskiego oligarchy! Powód szokuje
Znana sieć sklepów wycofała ze sprzedaży w Polsce wina powiązane z rosyjskim oligarchą, którego biznesy według ukraińskich śledczych miały finansować inwazję na Ukrainę.
Lidl wycofuje wino rosyjskiego oligarchy ze sklepów w Polsce
Sieć Lidl ogłosiła, że wina marki Gancia, powiązane z rosyjskim oligarchą Rustamem Tariko, zostały wycofane ze sprzedaży w polskich sklepach. Decyzja zapadła po medialnych doniesieniach i pytaniach o obecność produktów związanych z biznesmenem objętym ukraińskimi sankcjami.
Produkty zniknęły z półek
„Informujemy, że wspomniane produkty nie są dostępne w żadnym ze sklepów Lidl Polska” – przekazało biuro prasowe sieci. Jeszcze we wrześniu wina Gancia były promowane w gazetce Lidla w sekcji „Włoska elegancja”, gdzie prosecco tej marki sprzedawano w specjalnej ofercie.
Kim jest Rustam Tariko?
Rustam Tariko to jeden z najbogatszych rosyjskich oligarchów. Jego majątek opiera się głównie na dwóch filarach – alkoholu i finansach. W 2011 roku kupił włoską winiarnię Gancia, a jego imperium obejmuje także takie marki jak Russian Standard Vodka, Parliament czy Talka. Tariko kontroluje również Russian Standard Bank – jednego z największych kredytodawców w Rosji.
Ukraińskie śledztwa wykazały, że zyski z przedsiębiorstw należących do oligarchy były wykorzystywane do finansowania rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. W marcu 2023 roku zamknięto także jego bank w Ukrainie – Forward Bank – którego działalność powiązano ze wspieraniem agresji Kremla.
Presja i decyzja
Po publikacjach medialnych Lidl początkowo zapowiadał weryfikację sprawy. W ciągu dwóch tygodni potwierdzono informacje i podjęto decyzję o wycofaniu win Gancia z polskich sklepów. Sieć nie planuje kontynuować współpracy w zakresie sprzedaży produktów tej marki.
Decyzja Lidla wpisuje się w szerszy trend ograniczania działalności podmiotów i marek powiązanych z rosyjskim kapitałem, zwłaszcza w sektorze, który może wspierać finansowo działania wojenne Moskwy.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.