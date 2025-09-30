Znów tajemniczy obiekt nad Polską! Żandarmeria ujawnia szczegóły, znaleziono obiekt powietrzny na Mazurach.
Żandarmeria informuje o znalezieniu obiektu powietrznego w powiecie działdowskim, co wiemy do tej pory? Informacja o wykryciu i zabezpieczeniu obiektu powietrznego przez żandarmerię wojskową w powiecie działdowskim budzi niepokój.
Do zdarzenia miało dojść w niedzielę, choć brak oficjalnych komunikatów uniemożliwia pełne wyjaśnienie sytuacji.
Według dostępnych doniesień obiekt mógł być bezzałogowym statkiem powietrznym. Nie wiadomo jeszcze, czy był uzbrojony, ani z czyjej strony pochodził. Służby analizują zapisy radarowe i inne dane, by ustalić trasę lotu i moment przekroczenia granicy.
Na razie nie ma potwierdzenia, by doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej RP choć nie wyklucza się żadnego scenariusza. Władze wojskowe prowadzą standardowe procedury, aktywowały siły obrony powietrznej oraz służby poszukiwawcze.
Mieszkańcy w rejonie Działdowa mogą spodziewać się zwiększonego ruchu służb i patroli. Pojawiają się też pytania o to, dlaczego obiekt nie został wcześniej wykryty lub zneutralizowany. Śledztwo dopiero się rozpoczyna, ale już teraz obfituje w domysły i spekulacje.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
