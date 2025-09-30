Żółte alerty IMGW możliwe już w ten weekend. Wiatr może siać spustoszenie
Silny wiatr znów może dać się we znaki. IMGW ostrzega, że już w piątek i sobotę część kraju znajdzie się pod wpływem gwałtownej aury, a w wielu województwach mogą zostać wydane żółte alerty pogodowe.
Powrót groźnej pogody. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń na najbliższe dni. Choć środa i czwartek upłyną spokojnie, już w piątek i sobotę część kraju znajdzie się pod wpływem silnego wiatru, a synoptycy zapowiadają możliwość wprowadzenia żółtych alertów.
Pierwsze ostrzeżenia już w piątek
Na piątek IMGW przewiduje pogorszenie warunków pogodowych w północno-zachodniej Polsce. Najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są w województwie zachodniopomorskim. W tym regionie mogą pojawić się ostrzeżenia pierwszego stopnia.
Silny wiatr może być następstwem przechodzenia tzw. ekshuraganu – zjawiska, które coraz częściej dociera do Europy i przynosi gwałtowne załamania pogody. W takich sytuacjach porywy potrafią przekraczać nawet 100 km/h.
Sobota groźna w niemal całej Polsce
Jeszcze poważniejsza sytuacja czeka nas w sobotę. Prognozy przewidują, że silny wiatr obejmie większość kraju. Żółte ostrzeżenia IMGW mogą pojawić się w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim oraz w południowych częściach Małopolski i Podkarpacia.
Dla mieszkańców oznacza to konieczność zachowania szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas podróży czy planowania wydarzeń plenerowych.
Co oznacza żółty alert IMGW?
Ostrzeżenie pierwszego stopnia (żółty alert) wskazuje na warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować zagrożenie dla zdrowia i życia oraz straty materialne. Prowadzenie codziennych działań w tych warunkach jest utrudnione, a lokalnie niebezpieczne.
Możliwe są:
- utrudnienia w ruchu drogowym,
- przerwy w dostawie prądu,
- zakłócenia lub odwołania imprez masowych,
- ryzyko uszkodzeń dachów i przewróceń drzew.
IMGW zaleca śledzenie komunikatów pogodowych i przygotowanie się na trudniejsze warunki.
Prognoza zagrożeń – czym jest?
Prognoza zagrożeń IMGW ma charakter orientacyjny i służy wczesnemu informowaniu społeczeństwa. Jej celem jest uprzedzenie o możliwym wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, zanim zostaną wydane oficjalne ostrzeżenia. Dzięki temu mieszkańcy mogą odpowiednio wcześniej przygotować się na pogorszenie aury.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.