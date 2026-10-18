ZUS może zażądać zwrotu 14. emerytury z odsetkami. Ważne, czy zgłosiłeś to przedtem
Czternasta emerytura wpłynęła na konto, ale po rozliczeniu zarobków może okazać się świadczeniem do zwrotu. Jeżeli ZUS dopiero później ustali, że wypłata podstawowego świadczenia powinna być zawieszona, sprawdzi również prawo do dodatkowych pieniędzy. Do żądania zwrotu mogą dojść odsetki, jednak istotne znaczenie ma to, czy świadczeniobiorca wcześniej przekazał urzędowi odpowiednią informację.
Przelew z ZUS nie zawsze zamyka sprawę czternastki
W 2026 r. pełna czternasta emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. ZUS przyznaje ją z urzędu, dlatego otrzymanie pieniędzy nie wymaga składania wniosku ani osobnego przedstawiania sytuacji zawodowej przed każdym przelewem. Nie oznacza to jednak, że późniejsze rozliczenie nie może zmienić prawa do dodatku. Podstawą wypłaty są informacje, którymi organ dysponuje, a część okoliczności może zostać ustalona dopiero po dostarczeniu zaświadczeń lub wydaniu kolejnej decyzji. Ustawa przewiduje ponowne ustalenie prawa do czternastki albo jej wysokości, jeśli zmieni się ocena sytuacji na dzień decydujący o przyznaniu świadczenia.
Przy wrześniowej wypłacie czternastki za 2026 r. takim dniem jest 31 sierpnia 2026 r. Znaczenie ma to, czy wtedy istniało prawo do świadczenia podstawowego i czy nie podlegało ono zawieszeniu. Jeżeli po rozliczeniu przychodów okaże się, że właśnie w tym okresie emerytura lub renta powinna być zawieszona, wypłacona dodatkowa kwota może zostać zakwestionowana. Nie wystarczy więc sprawdzić, czy we wrześniu na koncie pojawił się zwykły przelew z emeryturą. Jednocześnie wyższy zarobek osiągnięty dopiero jesienią nie oznacza sam w sobie, że znika prawo do czternastki ustalane według stanu z końca sierpnia.
Dorabianie może zmniejszyć świadczenie albo zawiesić jego wypłatę
Ograniczenia dotyczą przede wszystkim osób na wcześniejszej emeryturze oraz części rencistów. Pierwszy próg odpowiada 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a drugi — 130 proc. Przychód powyżej niższego progu, ale nieprzekraczający wyższego, prowadzi do zmniejszenia świadczenia według obowiązujących zasad. Przekroczenie wyższego progu może skutkować zawieszeniem wypłaty. Samo przekroczenie 70 proc. nie oznacza automatycznie obowiązku oddania całej czternastej emerytury. Dla jej utraty w omawianej sytuacji istotne jest zawieszenie świadczenia podstawowego na właściwy dzień.
Kwoty graniczne zmieniają się co trzy miesiące, dlatego przy ocenie wcześniejszych wypłat trzeba sięgać do limitów obowiązujących w rozliczanym okresie. Od czerwca do sierpnia 2026 r. wynosiły one 6694,10 zł i 12 431,80 zł brutto miesięcznie. Od września są niższe: 6463,20 zł oraz 12 003,10 zł. Dla osoby dorabiającej tyle samo oznacza to, że ten sam przychód może inaczej wpływać na wypłatę w kolejnych kwartałach. Nie należy jednak przykładać wrześniowego progu do sierpnia ani traktować samej tabeli jako gotowego rozliczenia całego roku.
|Okres w 2026 r.
|Próg 70 proc.
|Próg 130 proc.
|1 czerwca – 31 sierpnia
|6694,10 zł brutto miesięcznie
|12 431,80 zł brutto miesięcznie
|1 września – 30 listopada
|6463,20 zł brutto miesięcznie
|12 003,10 zł brutto miesięcznie
Rozliczenie może nastąpić dopiero po zakończeniu roku, gdy ZUS otrzyma dane o faktycznych przychodach. Zakład porównuje wariant roczny i miesięczny, stosując korzystniejszy dla świadczeniobiorcy, dlatego przydaje się zaświadczenie z rozbiciem zarobków na poszczególne miesiące. Przykładowo osoba na wcześniejszej emeryturze mogła przez kilka miesięcy otrzymywać pieniądze, choć ostateczne rozliczenie wykaże podstawę do zawieszenia wypłat za część tego czasu. Jeżeli obejmie to dzień decydujący o czternastce, do rozliczenia może trafić również dodatek. Chodzi o przychód uwzględniany według przepisów emerytalnych, a nie po prostu kwotę pensji „na rękę” czy dochód po kosztach podatkowych.
Powiadomienie ZUS może ochronić przed odsetkami
W sprawie odsetek kluczowe jest wcześniejsze zawiadomienie organu o okolicznościach powodujących utratę prawa do świadczenia albo wstrzymanie wypłaty. Jeżeli mimo takiego zawiadomienia pieniądze nadal były wypłacane, przepisy przewidują zwrot bez odsetek. Warto więc zachować treść zgłoszenia i potwierdzenie jego złożenia, bo znaczenie ma również to, o czym i kiedy urząd został poinformowany. Sam fakt, że pracodawca odprowadzał składki, nie powinien zastępować sprawdzenia obowiązków informacyjnych świadczeniobiorcy. ZUS wskazuje formularz EROP jako sposób zgłoszenia podjęcia pracy oraz wysokości przychodu, a osoby objęte rozliczeniem mają też obowiązek dostarczenia danych za ubiegły rok do końca lutego.
Gdy odsetki są należne, co do zasady liczy się je od dnia następującego po wypłacie świadczenia. Spłata w terminie wskazanym w decyzji wyłącza naliczanie ich za okres od dnia po wydaniu tej decyzji do dnia spłaty, ale nie usuwa automatycznie odsetek za wcześniejszy czas. Zgłoszenie zarobków wpływa też na zakres rozliczenia wstecz. Przy zwrocie świadczeń związanym z przychodem ustawa emerytalna rozróżnia jeden rok kalendarzowy poprzedzający rok decyzji o rozliczeniu, gdy przychód zgłoszono, oraz maksymalnie trzy takie lata w pozostałych przypadkach. Dlatego potwierdzenie powiadomienia ZUS może mieć znaczenie dla całej kwoty żądania, a nie wyłącznie dla czternastki.
Próg 2900 zł to inny limit. Pensji nie dodaje się do niego automatycznie
Od limitów dorabiania trzeba oddzielić próg ustalający wysokość samej czternastej emerytury. Pełne 1978,49 zł brutto przysługuje w 2026 r. przy świadczeniu podstawowym do 2900 zł brutto, a powyżej tej kwoty działa pomniejszenie „złotówka za złotówkę”. Przy emeryturze 3500 zł brutto dodatek wynosi więc 1378,49 zł brutto, natomiast kwoty dodatku niższej niż 50 zł nie przyznaje się. Do progu 2900 zł nie dolicza się po prostu pensji z pracy — wynagrodzenie może oddziaływać osobno przez zasady zmniejszania lub zawieszania świadczeń. Jeżeli ktoś pobiera kilka świadczeń uwzględnianych przy ustalaniu czternastki, znaczenie ma ich suma, a jednej osobie przysługuje jeden dodatek. Ustalenie kolejnego świadczenia za okres wsteczny może więc wymagać ponownego obliczenia czternastki.
Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny — 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn — co do zasady mogą zarabiać bez ograniczeń wynikających z progów 70 i 130 proc. Nie należy zatem straszyć zwrotem czternastki każdej pracującej osoby starszej. Osobną kwestią jest kontynuowanie bez rozwiązania stosunku pracy u tego samego pracodawcy, u którego pracowało się przed nabyciem prawa do emerytury: wtedy wypłata może być zawieszona niezależnie od wysokości zarobków. Znaczenie mogą mieć także inne okoliczności odbierające prawo do świadczenia podstawowego. Każda decyzja o zwrocie powinna wskazywać konkretną przyczynę, okres i kwotę, a nie opierać się wyłącznie na stwierdzeniu, że emeryt dorabiał.
Po otrzymaniu decyzji warto sprawdzić podstawę zwrotu
Nie każda pomyłka przy wypłacie oznacza, że odbiorca automatycznie odpowiada za nienależnie pobrane świadczenie. Wśród ustawowych podstaw zwrotu są między innymi pobieranie pieniędzy mimo okoliczności wyłączających wypłatę, o których świadczeniobiorca został prawidłowo pouczony, oraz świadome wprowadzenie organu w błąd. Po otrzymaniu decyzji warto porównać jej uzasadnienie z wcześniejszymi pouczeniami, zgłoszeniami zarobków i zaświadczeniami pracodawcy. Szczególnej uwagi wymagają data przyjęta do ustalenia prawa do dodatku oraz sposób wyliczenia odsetek. ZUS może ponownie ustalić uprawnienia, ale żądanie oddania pieniędzy musi mieć podstawę w przepisach i ustaleniach konkretnej sprawy.
Od decyzji można odwołać się do sądu okręgowego — sądu pracy i ubezpieczeń społecznych — za pośrednictwem jednostki ZUS, która ją wydała. Termin wynosi miesiąc od doręczenia decyzji, a nie od daty widniejącej na dokumencie. W odwołaniu należy wskazać kwestionowaną decyzję i wyjaśnić, z czym świadczeniobiorca się nie zgadza; pomocne będą zachowane dokumenty i potwierdzenia zgłoszeń. Postępowanie w pierwszej instancji jest wolne od opłat. Jeśli sam obowiązek zwrotu jest uzasadniony, ale sytuacja życiowa szczególnie trudna, można zwrócić się do ZUS o ulgę w spłacie lub odstąpienie od żądania zwrotu — jej przyznanie wymaga jednak indywidualnej oceny.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.