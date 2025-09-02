ZUS nakłada ograniczenia! Od września wielu seniorów straci setki złotych miesięcznie

2 września 2025 | Autor: Anna Szkutnik

Od 1 września 2025 r. wchodzą w życie nowe limity zarobkowe dla emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze ustawowego wieku emerytalnego. Zmiany te – choć wynikają z aktualizacji średniego wynagrodzenia – oznaczają poważne cięcia w portfelach tysięcy osób dorabiających do świadczeń.

Niższe limity dorabiania. ZUS wprowadza nowe kwoty

Nowe dane GUS obniżyły średnie wynagrodzenie za II kwartał 2025 r. do poziomu 8748,63 zł brutto. A to bezpośrednio wpłynęło na progi, których przekroczenie może oznaczać zmniejszenie lub całkowite zawieszenie wypłat z ZUS.

Od września:

  • Bezpieczny próg (czyli 70% przeciętnego wynagrodzenia):
    wynosi teraz 6124,10 zł brutto miesięcznie – obniżka o 149,50 zł.

  • Górny próg (130% przeciętnego wynagrodzenia):
    spada do 11373,30 zł brutto, czyli o 277,70 zł mniej.

Przekroczenie pierwszego progu skutkuje obniżeniem emerytury lub renty, a przekroczenie drugiego – całkowitym zawieszeniem wypłat.

Najbardziej poszkodowani? Wcześniejsi emeryci

Zmiany szczególnie dotkną osoby na wcześniejszej emeryturze – czyli takie, które nie ukończyły jeszcze 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Te osoby często i tak otrzymują niższe świadczenia, a teraz jeszcze stracą prawo do dorabiania w dotychczasowej formie.

To oznacza, że wielu seniorów, którzy z powodów zdrowotnych lub zwolnień grupowych zakończyli pracę wcześniej, znajdzie się w jeszcze trudniejszej sytuacji finansowej.

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Limity ZUS nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny. Ci mogą pracować bez żadnych limitów i pobierać pełne świadczenie.

Ale uwaga! Osoby, których emerytura jest wyrównywana do minimum (obecnie 1878,91 zł brutto) i które przekroczą próg dochodowy, mogą stracić prawo do tego wyrównania. Otrzymają wtedy świadczenie pomniejszone – bez dodatkowej dopłaty.

Co to oznacza dla czytelnika?

  • Jeśli masz wcześniejszą emeryturę – sprawdź dokładnie, ile możesz dorobić.

  • Przekroczenie limitu może kosztować cię setki, a nawet tysiące złotych.

  • Uważnie planuj swój budżet i monitoruj dochody, by nie stracić świadczeń.

  • Jeśli jesteś po osiągnięciu wieku emerytalnego – zmiany cię nie dotyczą (chyba że masz emeryturę z minimalnym wyrównaniem).

