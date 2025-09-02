ZUS nakłada ograniczenia! Od września wielu seniorów straci setki złotych miesięcznie
Od 1 września 2025 r. wchodzą w życie nowe limity zarobkowe dla emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze ustawowego wieku emerytalnego. Zmiany te – choć wynikają z aktualizacji średniego wynagrodzenia – oznaczają poważne cięcia w portfelach tysięcy osób dorabiających do świadczeń.
Niższe limity dorabiania. ZUS wprowadza nowe kwoty
Nowe dane GUS obniżyły średnie wynagrodzenie za II kwartał 2025 r. do poziomu 8748,63 zł brutto. A to bezpośrednio wpłynęło na progi, których przekroczenie może oznaczać zmniejszenie lub całkowite zawieszenie wypłat z ZUS.
Od września:
-
Bezpieczny próg (czyli 70% przeciętnego wynagrodzenia):
wynosi teraz 6124,10 zł brutto miesięcznie – obniżka o 149,50 zł.
-
Górny próg (130% przeciętnego wynagrodzenia):
spada do 11373,30 zł brutto, czyli o 277,70 zł mniej.
Przekroczenie pierwszego progu skutkuje obniżeniem emerytury lub renty, a przekroczenie drugiego – całkowitym zawieszeniem wypłat.
Najbardziej poszkodowani? Wcześniejsi emeryci
Zmiany szczególnie dotkną osoby na wcześniejszej emeryturze – czyli takie, które nie ukończyły jeszcze 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Te osoby często i tak otrzymują niższe świadczenia, a teraz jeszcze stracą prawo do dorabiania w dotychczasowej formie.
To oznacza, że wielu seniorów, którzy z powodów zdrowotnych lub zwolnień grupowych zakończyli pracę wcześniej, znajdzie się w jeszcze trudniejszej sytuacji finansowej.
Kto może dorabiać bez ograniczeń?
Limity ZUS nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny. Ci mogą pracować bez żadnych limitów i pobierać pełne świadczenie.
Ale uwaga! Osoby, których emerytura jest wyrównywana do minimum (obecnie 1878,91 zł brutto) i które przekroczą próg dochodowy, mogą stracić prawo do tego wyrównania. Otrzymają wtedy świadczenie pomniejszone – bez dodatkowej dopłaty.
Co to oznacza dla czytelnika?
-
Jeśli masz wcześniejszą emeryturę – sprawdź dokładnie, ile możesz dorobić.
-
Przekroczenie limitu może kosztować cię setki, a nawet tysiące złotych.
-
Uważnie planuj swój budżet i monitoruj dochody, by nie stracić świadczeń.
-
Jeśli jesteś po osiągnięciu wieku emerytalnego – zmiany cię nie dotyczą (chyba że masz emeryturę z minimalnym wyrównaniem).
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.