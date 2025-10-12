ZUS oddaje seniorom ich pieniądze. Jeden wniosek i nawet 400 zł więcej
Nie trzeba nowej ustawy ani waloryzacji, by emerytura wzrosła nawet o kilkaset złotych rocznie. Wystarczy wypełnić prosty druk EPD-21, który pozwala zatrzymać pieniądze potrącane przez ZUS jako zaliczki na podatek. To rozwiązanie, o którym wciąż wie niewielu seniorów, sprawia, że świadczenie „na rękę” rośnie już od następnego miesiąca – bez czekania na zwrot z urzędu skarbowego.
Seniorzy odzyskują pieniądze z ZUS. Jeden wniosek zmienia comiesięczny przelew
Wielu emerytów może mieć co miesiąc wyraźnie wyższy przelew z ZUS – bez czekania na zwrot podatku po roku. Wystarczy złożyć krótkie oświadczenie EPD-21. Rozwiązanie działa od razu i poprawia domowy budżet, zwłaszcza przy niskich świadczeniach.
Na czym polega EPD-21
ZUS standardowo potrąca z emerytury zaliczkę na PIT. U osób z niskimi świadczeniami, które w skali roku nie przekroczą kwoty wolnej (30 tys. zł), te zaliczki i tak wracają w rozliczeniu rocznym. EPD-21 to prośba do ZUS, by nie pobierał tych zaliczek w trakcie roku. Emerytura brutto się nie zmienia, ale co miesiąc „na rękę” zostaje więcej.
Kto zyskuje najwięcej
Najbardziej korzystają seniorzy z emeryturą do ok. 2490 zł brutto miesięcznie i bez dodatkowych dochodów. W ich przypadku roczny przychód mieści się w kwocie wolnej od podatku, więc brak zaliczek daje natychmiastowy efekt w portfelu. Przy minimalnej emeryturze dodatkowy strumień pieniędzy może wynieść około 300–400 zł rocznie, rozłożony na miesięczne dopłaty.
Ile pieniędzy zostaje „na rękę”
Przykład pokazuje skalę korzyści. Osoba z emeryturą 2100 zł brutto po złożeniu EPD-21 dostaje co miesiąc świadczenie wyższe o kilkadziesiąt złotych w porównaniu z sytuacją, gdy ZUS potrąca zaliczki. W miesiącach wypłaty trzynastki czy czternastki różnica bywa większa, bo zasada niepobierania zaliczek obejmuje również te przelewy.
Jak złożyć wniosek bez wychodzenia z domu
Najprościej zrobić to online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Po zalogowaniu wybierasz profil świadczeniobiorcy, odszukujesz formularz EPD-21, potwierdzasz dane i składasz oświadczenie elektronicznym podpisem lub profilem zaufanym. Można też złożyć papierowy druk w placówce ZUS albo wysłać go pocztą. ZUS przestaje pobierać zaliczki od najbliższej możliwej wypłaty, więc efekt zwykle widać już w kolejnym miesiącu.
O czym trzeba pamiętać
EPD-21 nie zwalnia z podatku. Działa tylko wtedy, gdy roczny dochód rzeczywiście nie przekroczy 30 tys. zł. Jeśli w trakcie roku pojawi się dodatkowy zarobek, zlecenie lub inne opodatkowane źródło i suma dochodów przeskoczy próg, w rozliczeniu rocznym trzeba będzie dopłacić należny podatek. Wspólne rozliczenie z małżonkiem również sumuje dochody. Oświadczenie można w każdej chwili odwołać, gdy sytuacja finansowa się zmienia.
Dlaczego warto zrobić to dziś
Rezygnacja z zaliczek poprawia płynność finansową. Zamiast czekać do wiosny przyszłego roku na zwrot z PIT, senior co miesiąc dostaje realnie wyższą kwotę. Przy rosnących kosztach leków, żywności i mediów to często różnica między odkładaniem zakupów a opłaceniem ich w terminie.
EPD-21 to szybka, pięciominutowa formalność, która w praktyce oddaje seniorom ich własne pieniądze z wyprzedzeniem. Jeśli Twoja emerytura w skali roku nie przekroczy 30 tys. zł i nie dorabiasz, złóż oświadczenie – kolejny przelew z ZUS powinien być wyższy bez żadnych dodatkowych „podwyżek ustawowych”.
