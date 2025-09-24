ZUS ostrzega. Tylko do końca listopada dostaniesz 300 zł! Potem będzie za późno
Rodzice mają już tylko czas do 30 listopada, by złożyć wniosek o 300 zł w ramach programu Dobry Start. ZUS przypomina, że po tym terminie pieniądze na szkolną wyprawkę nie będą już wypłacane.
Ostatnia szansa na 300 zł z programu Dobry Start. ZUS przypomina o terminie
ZUS ostrzega, że tylko do 30 listopada można składać wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start. To jednorazowe wsparcie dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, przeznaczone na zakup podręczników i innych niezbędnych materiałów edukacyjnych.
Kto może dostać 300 plus?
Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24. roku życia. Program jest uniwersalny i niezależny od dochodu. Nie obejmuje jednak dzieci uczęszczających do przedszkola, realizujących przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówkę) oraz studentów.
Jak złożyć wniosek?
Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Do dyspozycji rodziców i opiekunów pozostają aplikacja mZUS, Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS), bankowość elektroniczna oraz portal Emp@tia. Dokumenty mogą składać rodzice, opiekunowie prawni i faktyczni, a także rodzice zastępczy oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Wypłaty i statystyki
Wnioski składane w lipcu i sierpniu były realizowane do końca września, a te złożone we wrześniu, październiku i listopadzie zostaną wypłacone w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia. Pieniądze trafiają wyłącznie na konto bankowe – nie ma możliwości odbioru gotówki.
Od 1 lipca do połowy września ZUS wypłacił już niemal 4 miliony świadczeń, co daje łączną kwotę 1,19 miliarda złotych.
Termin nieprzekraczalny
ZUS przypomina, że 30 listopada to ostateczna data złożenia wniosku. Po tym dniu nie będzie już możliwości ubiegania się o wsparcie na wyprawkę szkolną w tej edycji programu. To ostatnia szansa, by uzyskać 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.