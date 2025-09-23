ZUS rozdaje dodatkowe tysiące. Sprawdź, czy masz prawo do wypłaty
Renta socjalna wzrosła w 2025 roku, a dodatkowo wprowadzono nowy dodatek dopełniający dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. W 2026 planowana jest kolejna podwyżka świadczeń.
Renta socjalna i dodatek dopełniający 2025/2026. Komu przysługują świadczenia i jaka będzie podwyżka?
Od marca 2025 roku osoby niezdolne do pracy mogą liczyć nie tylko na wyższą rentę socjalną, ale również na nowy dodatek dopełniający. Rząd zapowiedział kolejne waloryzacje w 2026 roku. To ważna informacja dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie mają możliwości podjęcia zatrudnienia.
Kto może otrzymać rentę socjalną?
Świadczenie przysługuje osobom pełnoletnim, u których lekarz orzecznik ZUS stwierdził całkowitą niezdolność do pracy. Kluczowe jest, aby naruszenie sprawności organizmu pojawiło się przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki – w szkole, na studiach lub podczas studiów doktoranckich – przed osiągnięciem 25 lat. Uprawnione są także kobiety, które zawarły związek małżeński po ukończeniu 16. roku życia.
Jak złożyć wniosek i jakie dokumenty są potrzebne?
Osoba ubiegająca się o rentę musi przygotować odpowiednią dokumentację. Podstawą jest wniosek o przyznanie świadczenia oraz zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9. Do tego dołącza się dokumentację medyczną, w tym wyniki badań i karty leczenia, a także zaświadczenie o nauce w szkole lub na uczelni. W przypadku osób pracujących konieczne jest dołączenie informacji o przychodach i wywiadu zawodowego na formularzu OL-10. Świadczeniobiorcy muszą także złożyć oświadczenie dotyczące posiadania gospodarstwa rolnego, jeśli jego powierzchnia przekracza 5 hektarów. Cudzoziemcy powinni posiadać kartę pobytu z adnotacją o dostępie do rynku pracy, status uchodźcy, rezydenta długoterminowego UE lub inny tytuł pobytowy umożliwiający im korzystanie ze świadczeń w Polsce.
Wniosek można złożyć osobiście, przez pełnomocnika, opiekuna prawnego lub faktycznego, a także za pośrednictwem kierownika ośrodka pomocy społecznej. ZUS rozpatruje sprawę i wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Renta przyznawana jest na stałe, jeśli niezdolność do pracy jest trwała, lub na czas określony, gdy rokowania pozwalają na poprawę stanu zdrowia.
Ile wynosi renta socjalna i dodatek dopełniający?
Od 1 marca 2025 roku renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto, czyli 1709,81 zł netto. To wzrost o 5,5 procent w porównaniu z wcześniejszą kwotą. Dodatkowo od maja 2025 roku obowiązuje dodatek dopełniający w wysokości 2610,72 zł brutto. Jest on przeznaczony dla osób, które zostały uznane nie tylko za całkowicie niezdolne do pracy, ale również do samodzielnej egzystencji. Wnioski o ten dodatek można składać od początku 2025 roku.
Zgodnie z planami rządu, od marca 2026 roku renta socjalna ma ponownie wzrosnąć, tym razem do kwoty 1970,98 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 4,9 procent. Ostateczna wartość świadczenia zostanie ogłoszona po publikacji danych GUS w lutym 2026 roku.
Obowiązki osób pobierających świadczenie
Świadczeniobiorcy muszą informować ZUS o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na wypłatę świadczenia. Dotyczy to podjęcia pracy i osiąganych zarobków, zmiany danych osobowych lub adresowych, numeru konta bankowego, a także sytuacji, w której osoba trafi do aresztu lub zakładu karnego. Ważne jest również zgłoszenie faktu nabycia gospodarstwa rolnego, ponieważ może to wpłynąć na dalsze prawo do świadczenia.
Świadczenia jako wsparcie systemowe
Wprowadzenie dodatku dopełniającego i waloryzacja renty socjalnej mają poprawić sytuację finansową osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie się utrzymać. To nie tylko forma pomocy socjalnej, ale także element stabilizacji w trudnej sytuacji życiowej. Państwo chce w ten sposób zapewnić podstawowe bezpieczeństwo dochodowe osobom najbardziej potrzebującym.
