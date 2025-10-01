ZUS rozdaje pieniądze! 312,71 zł co miesiąc, bez limitu wieku i dochodu
ZUS wypłaca nowy dodatek – 312,71 zł miesięcznie na prąd. Pieniądze trafiają bezpośrednio do świadczeniobiorców, bez względu na wiek i dochód. Co ważne, nie trzeba rozliczać ich z rachunków – to gotówka, którą można przeznaczyć na dowolny cel.
ZUS wypłaca dodatek na prąd. 312,71 zł miesięcznie bez kryterium wieku i dochodu
Od marca 2025 roku obowiązuje nowa wysokość ryczałtu energetycznego – 312,71 zł miesięcznie. To świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS osobom uprawnionym, które nie wymaga spełnienia kryterium dochodowego ani wiekowego. Jak podkreślają urzędnicy, dodatek trafia bezpośrednio na konto świadczeniobiorcy i nie ma obowiązku wydawania go wyłącznie na rachunki za prąd.
Kto może otrzymać ryczałt energetyczny?
Wbrew obiegowym opiniom, ryczałt nie przysługuje wszystkim emerytom czy seniorom. Prawo do niego mają określone grupy wymienione w ustawie o kombatantach i osobach represjonowanych. Chodzi m.in. o:
- kombatantów i ofiary represji wojennych oraz powojennych,
- wdowy i wdowców po osobach uprawnionych, jeśli pobierają świadczenia emerytalno-rentowe,
- żołnierzy przymusowo zatrudnianych w kopalniach i batalionach budowlanych, a także ich małżonków.
Kluczowym dokumentem potwierdzającym prawo do świadczenia jest decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR).
Ile wynosi świadczenie i jak długo będzie wypłacane?
Kwota ryczałtu energetycznego jest waloryzowana co roku w marcu i powiązana z waloryzacją emerytur i rent. Od 1 marca 2025 r. wynosi 312,71 zł miesięcznie, co daje łącznie 3752,52 zł rocznie. W 2024 roku stawka była niższa i wynosiła 299,82 zł.
Dodatek jest wypłacany co miesiąc razem z emeryturą lub rentą. Na pasku wypłaty pojawia się jako odrębna pozycja.
Czy ZUS sprawdza, na co wydajemy pieniądze?
Nie – to jedno z najczęściej zadawanych pytań. Świadczenie ma charakter pieniężny i nie wymaga żadnego rozliczania. ZUS nie kontroluje, czy środki zostały przeznaczone na opłaty za energię. Beneficjent sam decyduje, na co wyda dodatkowe pieniądze – mogą to być rachunki, leki czy codzienne wydatki.
Jak złożyć wniosek o dodatek na prąd?
Aby otrzymać ryczałt energetyczny, konieczne jest złożenie wniosku ZUS-ERK. Formularz dostępny jest w oddziałach ZUS i w formie elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć decyzję UdSKiOR lub inne dokumenty potwierdzające status uprawnionego. Wdowy i wdowcy muszą dodatkowo przedstawić dokumenty potwierdzające prawa jako członek rodziny po osobie uprawnionej.
Wniosek można złożyć:
- osobiście w placówce ZUS,
- pocztą,
- a w przypadku osób mieszkających poza krajem – także w polskim konsulacie.
Decyzja o przyznaniu świadczenia wydawana jest zwykle w ciągu 30 dni, a wypłata następuje od miesiąca złożenia wniosku.
Świadczenie historyczne, ale aktualne wsparcie
Ryczałt energetyczny to nie nowy program socjalny, lecz rozwiązanie wynikające z przepisów przyjętych dla szczególnej grupy obywateli – kombatantów, ofiar represji i ich rodzin. Państwo traktuje go jako formę rekompensaty za poniesione straty i doświadczenia historyczne. ZUS pełni tu wyłącznie rolę instytucji wypłacającej dodatek wraz z innymi świadczeniami.
Dzięki corocznej waloryzacji kwota ryczałtu rośnie wraz z emeryturami i rentami, a uprawnieni zyskują dodatkowe środki na codzienne wydatki.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.