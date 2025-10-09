ZUS sam wszystko sprawdzi! Seniorzy nie uwierzą, jak to teraz będzie działać
ZUS szykuje długo oczekiwaną rewolucję dla emerytów i rencistów. Od 2025 roku seniorzy dorabiający do świadczeń nie będą musieli co roku składać oświadczeń o zarobkach. System zrobi to za nich automatycznie — bez kolejek, formularzy i nerwów.
Szykuje się rewolucja w ZUS. Koniec z papierologią dla emerytów i rencistów
Już od 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadzi zmianę, na którą seniorzy czekali od lat. Emeryci i renciści, którzy dorabiają do świadczeń, nie będą już musieli co roku składać oświadczeń o swoich zarobkach. ZUS sam pozyska dane od pracodawców, a uciążliwa biurokracja odejdzie w przeszłość.
Koniec z papierami i nerwami
Dotychczas osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę musiały co roku rozliczać się z dodatkowych przychodów. Niewielki błąd w dokumentach lub przekroczenie progu dochodowego groziły zmniejszeniem świadczenia, a w niektórych przypadkach – nawet jego zawieszeniem.
Nowy system ZUS ma to zmienić. Dane o zarobkach będą przekazywane automatycznie przez płatników składek – bez konieczności wypełniania i składania dokumentów. Oznacza to mniej stresu i mniej formalności dla tysięcy seniorów.
Jak to będzie działać
ZUS będzie automatycznie pobierał informacje o przychodach z systemu rozliczeniowego pracodawców. Emeryci i renciści, którzy jeszcze nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), nie będą musieli dostarczać żadnych zaświadczeń.
Ułatwienie obejmie głównie osoby pracujące na umowie o pracę lub zlecenie. Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub uzyskują dochody z innych źródeł, wciąż będą musieli informować ZUS o swoich zarobkach samodzielnie.
Uproszczenia, ale limity zostają
Choć biurokracja zostanie ograniczona, same limity dorabiania do emerytury pozostaną bez zmian. W 2025 roku obowiązywać będą dwa progi:
- 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia – po przekroczeniu ZUS obniży świadczenie,
- 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – po przekroczeniu wypłata zostanie zawieszona.
Od września do listopada 2025 roku granice te wynoszą odpowiednio 6124,10 zł brutto i 11 373,30 zł brutto. Ich wysokość aktualizowana jest co trzy miesiące, zgodnie z danymi GUS.
Wielka ulga dla seniorów
Eksperci podkreślają, że to jedno z najbardziej oczekiwanych ułatwień w ZUS od lat. Dzięki nowemu systemowi wielu seniorów uniknie stresu, pomyłek i długich kolejek w urzędach. Choć limity dorabiania nadal obowiązują, sposób ich rozliczania będzie znacznie prostszy, a ZUS — bardziej przyjazny dla obywatela.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.