ZUS szykuje podwyżki! Od marca 2026 roku emeryci dostaną rekordowe przelewy.

Większe przelewy z ZUS od marca 2026 roku. Seniorzy dostaną więcej pieniędzy. W marcu 2026 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się większych przelewów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zaplanowana waloryzacja świadczeń będzie jedną z najwyższych w ostatnich latach i obejmie nie tylko podstawowe emerytury, ale także dodatki, w tym pielęgnacyjny i kombatancki. Dla wielu seniorów oznacza to kilkadziesiąt lub nawet kilkaset złotych więcej co miesiąc.

Jakie będą nowe kwoty

Według szacunków waloryzacja wyniesie około 4,9 procent. Oznacza to, że przeciętna emerytura wzrośnie o kilkaset złotych. Dla przykładu, osoba otrzymująca 3000 zł miesięcznie może liczyć na podwyżkę o około 150 zł. Z kolei minimalna emerytura ma wzrosnąć o kilkadziesiąt złotych, a dodatek pielęgnacyjny przekroczy 360 zł miesięcznie.

Zmiany obejmą również osoby, które przeszły na tzw. emeryturę czerwcową w latach 2009–2019. W ich przypadku ZUS przeprowadzi ponowne przeliczenie świadczeń, co w niektórych przypadkach może oznaczać wzrost nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Co to oznacza dla emerytów

Wyższe świadczenia to dobra wiadomość dla milionów seniorów, którzy odczuwają skutki rosnących kosztów życia. Drożyzna dotyka przede wszystkim osoby starsze, a rachunki za leki, prąd i żywność pochłaniają coraz większą część budżetu. Dodatkowe pieniądze z ZUS mają złagodzić ten ciężar i poprawić bezpieczeństwo finansowe emerytów.

Dzięki waloryzacji zwiększą się również inne świadczenia powiązane z emeryturą, takie jak renty rodzinne, inwalidzkie i socjalne. Wzrost obejmie także dodatki kombatanckie oraz świadczenia przysługujące osobom po 75. roku życia.

Marzec 2026 miesiąc z rekordową waloryzacją

ZUS już przygotowuje się do największej operacji waloryzacyjnej od lat. Dla wielu seniorów będzie to długo wyczekiwana podwyżka, która realnie poprawi domowy budżet. Podwyżki obejmą wszystkie świadczenia wypłacane z systemu powszechnego, a dodatkowe przeliczenia dla niektórych grup mogą sprawić, że marcowe przelewy będą rekordowo wysokie.

W praktyce oznacza to, że wiosną 2026 roku na konta emerytów trafią większe pieniądze niż kiedykolwiek wcześniej. To dobra wiadomość w czasach, gdy każdy dodatkowy złoty w portfelu seniora ma ogromne znaczenie.

 

 

 

