ZUS ujawnia zmiany w waloryzacji! Kto straci, a kto zyska na nowych zasadach?

5 września 2025 13:43 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku. Seniorzy dostaną więcej pieniędzy od marca. Rząd ogłosił plan waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 marca 2026 roku wszystkie emerytury i renty mają wzrosnąć o co najmniej 4,9 procent. To efekt mechanizmu, który opiera się na inflacji oraz części realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Ile zyskają seniorzy?

Najniższa emerytura wzrośnie o około 92 zł brutto i wyniesie blisko 1971 zł. Średnie świadczenie zwiększy się o około 200 zł brutto, osiągając ponad 4240 zł. Podwyżki obejmą nie tylko emerytury, ale też renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne.

Różne propozycje na stole

Rząd wskazuje na wariant waloryzacji na poziomie 4,9 procent. Związki zawodowe chcą podniesienia wskaźnika do niemal 6 procent, a prezydent opowiada się za minimalną kwotową podwyżką w wysokości 150 zł dla każdego świadczenia. Ostateczna decyzja zapadnie po analizie przyszłorocznych danych gospodarczych.

Dodatkowe pieniądze

Seniorzy w 2026 roku otrzymają również trzynastą i czternastą emeryturę. Obie mają wynieść równowartość najniższego świadczenia, czyli około 1971 zł brutto. W przypadku czternastki obowiązywać będą jednak progi dochodowe, które ograniczą wypłatę w pełnej wysokości dla osób z wyższymi emeryturami.

Co oznacza to dla seniorów?

Choć eksperci podkreślają, że podwyżki nie zrekompensują w pełni rosnących kosztów życia, waloryzacja to realne wsparcie dla milionów Polaków. To również ważny sygnał, że rząd zamierza systematycznie chronić świadczeniobiorców przed skutkami inflacji i wzrostu cen.

Rok 2026 zapowiada się jako moment przełomowy dla polskich seniorów. Wyższe emerytury, dodatkowe świadczenia i większa stabilność finansowa to szansa na spokojniejsze życie po latach pracy.

Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl 

