ZUS ujawnia zmiany w waloryzacji! Kto straci, a kto zyska na nowych zasadach?
Waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku. Seniorzy dostaną więcej pieniędzy od marca. Rząd ogłosił plan waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 marca 2026 roku wszystkie emerytury i renty mają wzrosnąć o co najmniej 4,9 procent. To efekt mechanizmu, który opiera się na inflacji oraz części realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Ile zyskają seniorzy?
Najniższa emerytura wzrośnie o około 92 zł brutto i wyniesie blisko 1971 zł. Średnie świadczenie zwiększy się o około 200 zł brutto, osiągając ponad 4240 zł. Podwyżki obejmą nie tylko emerytury, ale też renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne.
Różne propozycje na stole
Rząd wskazuje na wariant waloryzacji na poziomie 4,9 procent. Związki zawodowe chcą podniesienia wskaźnika do niemal 6 procent, a prezydent opowiada się za minimalną kwotową podwyżką w wysokości 150 zł dla każdego świadczenia. Ostateczna decyzja zapadnie po analizie przyszłorocznych danych gospodarczych.
Dodatkowe pieniądze
Seniorzy w 2026 roku otrzymają również trzynastą i czternastą emeryturę. Obie mają wynieść równowartość najniższego świadczenia, czyli około 1971 zł brutto. W przypadku czternastki obowiązywać będą jednak progi dochodowe, które ograniczą wypłatę w pełnej wysokości dla osób z wyższymi emeryturami.
Co oznacza to dla seniorów?
Choć eksperci podkreślają, że podwyżki nie zrekompensują w pełni rosnących kosztów życia, waloryzacja to realne wsparcie dla milionów Polaków. To również ważny sygnał, że rząd zamierza systematycznie chronić świadczeniobiorców przed skutkami inflacji i wzrostu cen.
Rok 2026 zapowiada się jako moment przełomowy dla polskich seniorów. Wyższe emerytury, dodatkowe świadczenia i większa stabilność finansowa to szansa na spokojniejsze życie po latach pracy.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.