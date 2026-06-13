ZUS wypłaca dodatkowe pieniądze. Wielu seniorów nawet nie wie, że ma do nich prawo
Rosnące rachunki za prąd, gaz i ogrzewanie sprawiają, że wielu seniorów szuka dodatkowego wsparcia finansowego. Mało kto wie, że ZUS wypłaca specjalny dodatek w wysokości 336,16 zł miesięcznie, a jego otrzymanie nie zależy od wysokości dochodów. Wystarczy spełnić określone warunki i złożyć odpowiedni wniosek.
ZUS wypłaca 336,16 zł miesięcznie. Wielu seniorów może otrzymać to świadczenie bez względu na dochód
Rosnące rachunki za prąd, gaz i ogrzewanie coraz mocniej obciążają budżety emerytów. Wiele osób szuka dodatkowego wsparcia, które pomogłoby pokryć codzienne wydatki. Niewielu seniorów wie jednak, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca specjalny dodatek w wysokości 336,16 zł miesięcznie. Co ważne, świadczenie nie jest uzależnione od wysokości dochodów.
Seniorzy coraz mocniej odczuwają wzrost kosztów życia
Polskie społeczeństwo szybko się starzeje. Według danych GUS osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią już ponad jedną czwartą mieszkańców kraju. Dla większości seniorów głównym źródłem utrzymania pozostaje emerytura lub renta wypłacana przez ZUS.
Problem polega na tym, że koszty życia rosną szybciej niż wiele świadczeń. Coraz wyższe rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę czy wywóz odpadów sprawiają, że domowe budżety emerytów są mocno obciążone. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy osób samotnych oraz przewlekle chorych, które znaczną część dochodów przeznaczają na leczenie i zakup leków.
Ryczałt energetyczny ma pomóc w opłacaniu rachunków
Jednym z mniej znanych świadczeń oferowanych przez państwo jest ryczałt energetyczny. To specjalny dodatek wypłacany przez ZUS, którego celem jest częściowe zrekompensowanie kosztów związanych z użytkowaniem energii, ogrzewania i innych mediów.
Od marca 2026 roku wysokość ryczałtu energetycznego wynosi dokładnie 336,16 zł miesięcznie. W skali roku daje to aż 4033,92 zł dodatkowego wsparcia.
Istotną zaletą świadczenia jest fakt, że nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe. Oznacza to, że wysokość emerytury lub innych dochodów nie wpływa na możliwość otrzymania dodatku. Co więcej, świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego.
Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze?
Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem powszechnym. Przysługuje wyłącznie określonym grupom osób wskazanym w przepisach.
Prawo do dodatku mają przede wszystkim:
• kombatanci i osoby posiadające uprawnienia kombatanckie,
• osoby represjonowane przez systemy totalitarne,
• żołnierze zastępczej służby wojskowej zatrudniani przymusowo w kopalniach, kamieniołomach oraz zakładach wydobycia rud uranu,
• wdowy i wdowcy pobierający rentę rodzinną po osobach uprawnionych do ryczałtu energetycznego.
To właśnie te grupy mogą liczyć na dodatkowe środki wypłacane razem z emeryturą lub rentą.
Bez wniosku pieniądze nie trafią na konto
Wbrew obiegowej opinii ZUS nie przyznaje ryczałtu energetycznego automatycznie. Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.
Seniorzy powinni dostarczyć do ZUS formularz ZUS-ERK wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dodatek zostanie doliczony do wypłacanego świadczenia.
Warszawa i duże miasta szczególnie odczuwają wzrost kosztów
Rosnące ceny energii najmocniej odczuwają mieszkańcy dużych miast, w tym Warszawy. Wyższe opłaty za mieszkania, ogrzewanie oraz usługi komunalne sprawiają, że dodatkowe 336,16 zł miesięcznie może stanowić realne wsparcie dla wielu seniorów.
Dla osób spełniających warunki przyznania świadczenia warto sprawdzić swoje uprawnienia i złożyć odpowiedni wniosek. W skali roku dodatkowe środki mogą znacząco odciążyć domowy budżet.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.