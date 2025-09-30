ZUS wypłaci Ci 500 zł do końca życia! Sprawdź, czy jesteś na liście.
ZUS będzie wypłacał dodatkowe 500 zł do końca życia. Sprawdź, czy masz prawo do tego świadczenia. Od 2025 roku ZUS wypłaca dodatkowe świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł miesięcznie dla osób, które są uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji i pobierają niską emeryturę lub rentę.
Popularnie mówi się o tym rozwiązaniu jako o „500 plus dla seniorów”. Dodatek może być przyznany dożywotnio, o ile orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji ma charakter bezterminowy.
Prawo do tego świadczenia przysługuje osobom, których łączna kwota emerytury lub renty nie przekracza 2552,39 zł brutto. Jeżeli dochód wynosi mniej niż 2052,39 zł, senior otrzyma pełne 500 zł. W przypadku gdy mieści się w przedziale od 2052,39 zł do 2552,39 zł, dodatek będzie pomniejszany zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że każda złotówka powyżej dolnego progu obniży wysokość dodatku.
Aby skorzystać z tego rozwiązania, trzeba posiadać ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, mieszkać w Polsce i mieć prawo do pobytu. Świadczenie nie przysługuje osobom tymczasowo aresztowanym ani przebywającym w zakładach karnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy odbywają karę w systemie dozoru elektronicznego.
Wniosek o przyznanie świadczenia składa się do ZUS, osobiście w placówce lub elektronicznie przez platformę PUE ZUS. Konieczne jest dołączenie dokumentacji medycznej potwierdzającej stan zdrowia i orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeżeli ZUS odmówi przyznania dodatku, istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji.
Dla wielu seniorów świadczenie to może oznaczać znaczną poprawę sytuacji finansowej. Dodatkowe 500 zł miesięcznie, wypłacane bezterminowo, to szansa na łatwiejsze pokrycie kosztów leczenia, opłat czy codziennych wydatków.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.