ZUS wypłaci seniorom 1017 zł dodatku do emerytury. Sprawdź, kto dostanie pieniądze i w jakie dni
Już w listopadzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie prześle seniorom specjalne świadczenie w ramach programu „Mama 4 plus”. Dodatek, którego średnia wysokość wynosi 1017 zł miesięcznie, trafi do tysięcy rodziców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, a z powodu poświęcenia się rodzinie nie zdołali wypracować minimalnej emerytury.
Kto może otrzymać dodatek „Mama 4 plus”?
Świadczenie przysługuje przede wszystkim kobietom, które ukończyły 60 lat, urodziły i wychowały minimum czworo dzieci, a z powodu wieloletniego rodzicielstwa nie uzyskały prawa do emerytury lub pobierają świadczenie niższe od minimalnego. Celem programu jest zagwarantowanie rodzicom minimalnego poziomu zabezpieczenia finansowego po zakończeniu aktywności zawodowej.
Z dodatku mogą skorzystać również ojcowie, jeśli matka dzieci zmarła, porzuciła rodzinę lub z innych przyczyn nie uczestniczyła w ich wychowaniu. W takich przypadkach ZUS przyznaje świadczenie po spełnieniu warunków formalnych.
Ile wynosi wsparcie?
Wysokość dodatku zależy od indywidualnej sytuacji.
-
Osoby bez prawa do emerytury otrzymują świadczenie w wysokości pełnej emerytury minimalnej – obecnie 1878,91 zł.
-
Ci, którzy mają emeryturę niższą niż ta kwota, dostają wyrównanie do tego poziomu.
Z danych ZUS wynika, że przeciętna kwota wypłaty w 2025 roku wynosi 1017 zł miesięcznie, podczas gdy jeszcze rok wcześniej było to nieco poniżej 1000 zł.
Kiedy ZUS wypłaci pieniądze?
ZUS przekazuje dodatek razem z zasadniczą emeryturą w siedmiu terminach każdego miesiąca. W listopadzie 2025 roku harmonogram wypłat wygląda następująco:
-
1 listopada (Wszystkich Świętych) – wypłata przesunięta na piątek 31 października,
-
5 listopada (środa),
-
6 listopada (czwartek),
-
10 listopada (poniedziałek),
-
15 listopada (sobota) – wypłata wcześniej, 14 listopada (piątek),
-
20 listopada (czwartek),
-
25 listopada (wtorek).
Pieniądze są przekazywane przelewem na konto lub przekazem pocztowym – w zależności od sposobu pobierania emerytury.
Uwaga – ZUS może cofnąć świadczenie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że dodatek nie jest przyznawany bezterminowo. Seniorzy, którzy podejmą zatrudnienie lub uzyskają inne źródło dochodu, są zobowiązani do poinformowania o tym ZUS. Brak zgłoszenia takiej zmiany może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy.
Świadczenie może zostać cofnięte także w przypadku uzyskania emerytury z innego tytułu lub podania nieprawdziwych informacji we wniosku.
Program „Mama 4 plus” obejmuje coraz więcej osób
Z najnowszych danych wynika, że świadczenie otrzymuje już blisko 60 tysięcy osób, z czego zdecydowaną większość stanowią kobiety. Program ma na celu wyrównanie sytuacji tych rodzin, w których poświęcenie się wychowaniu dzieci oznaczało rezygnację z aktywności zawodowej i składek emerytalnych.
Co to oznacza dla seniorów
Dzięki dodatkowemu wsparciu tysiące rodziców mogą liczyć na większą stabilność finansową w starszym wieku. Program stanowi też symboliczne docenienie roli rodzin wielodzietnych w polskim społeczeństwie.
Kolejna tura wypłat dodatków rusza już na przełomie października i listopada. Aby nie przegapić świadczenia, warto sprawdzić datę swojego przelewu lub przekazu pocztowego w systemie PUE ZUS lub w lokalnej placówce zakładu.
