ZUS żąda zwrotu czternastek! Emeryci wściekli. Wielu straci tysiące złotych
ZUS wypłacił już czternastą emeryturę, ale nie każdy senior będzie mógł zatrzymać dodatkowe pieniądze. Część emerytów i rencistów musi przygotować się na wezwanie do zwrotu świadczenia, jeśli przekroczyli określone limity dochodów.
Złe wieści dla części emerytów. ZUS może kazać zwrócić czternastą emeryturę
Czternasta emerytura, którą we wrześniu otrzymali polscy seniorzy, miała być realnym wsparciem w trudnych czasach i odciążeniem domowych budżetów. Dla milionów emerytów to dodatkowe pieniądze na opłaty, lekarstwa czy żywność. Jednak okazuje się, że nie każdy będzie mógł się nimi cieszyć. ZUS w niektórych przypadkach żąda zwrotu wypłaconego świadczenia.
Zasady wypłaty czternastki
Od 2023 roku czternasta emerytura jest stałym elementem systemu i co roku we wrześniu trafia na konta seniorów. W 2025 roku jej wysokość odpowiada kwocie minimalnej emerytury – 1878,91 zł brutto. Jednak nie każdy dostaje pełną sumę. Obowiązuje kryterium dochodowe – pełne świadczenie należy się tylko tym, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.
Jeśli ktoś otrzymuje wyższe świadczenie, stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”, czyli czternastka jest pomniejszana o nadwyżkę. Istnieje też dolny próg – jeśli po odliczeniach kwota dodatku wyniosłaby mniej niż 50 zł brutto, ZUS nie wypłaca go wcale.
Problem wcześniejszych emerytów i rencistów
Największe ryzyko zwrotu świadczenia dotyczy osób, które pobierają wcześniejszą emeryturę lub rentę i nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni). W ich przypadku obowiązują limity dodatkowych przychodów. Mogą dorabiać, ale tylko do pewnej wysokości.
Od września 2025 roku kluczowy próg wynosi 11 651 zł brutto miesięcznie (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Jeśli senior zarobi więcej, jego podstawowe świadczenie zostaje zawieszone na dany miesiąc. To oznacza, że traci również prawo do czternastej emerytury, nawet jeśli ta została już wypłacona.
Kiedy trzeba oddać czternastkę
ZUS dokładnie rozlicza przychody i jeśli okaże się, że ktoś w dniu 31 sierpnia formalnie nie miał prawa do podstawowego świadczenia – bo jego emerytura została zawieszona ze względu na zarobki – dodatkowe pieniądze uznawane są za „świadczenie nienależnie pobrane”. W takiej sytuacji senior otrzyma decyzję o zwrocie pełnej kwoty.
Co to oznacza dla emerytów
Ci, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny, nie muszą się martwić – mogą dorabiać bez ograniczeń i zachowują prawo do czternastki. Jednak dla wcześniejszych emerytów i rencistów dodatkowe dochody mogą oznaczać nie tylko zmniejszenie, ale nawet utratę prawa do świadczenia. W praktyce wielu seniorów dopiero po czasie dowiaduje się, że zamiast wsparcia czeka ich zwrot pieniędzy do ZUS.
