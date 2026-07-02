Zwłoki mężczyzny znalezione na Mazowszu. Na miejscu pracują policja i prokurator

2 lipca 2026 21:23 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W miejscowości Jesionka w gminie Czosnów (powiat nowodworski) ujawniono zwłoki mężczyzny. Na miejscu od kilku godzin prowadzone są intensywne czynności procesowe z udziałem policjantów, technika kryminalistyki oraz grupy dochodzeniowo-śledczej. Działania odbywają się pod nadzorem prokuratora.

Policjanci podczas interwencji. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Policjanci podczas interwencji. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Trwa ustalanie tożsamości

Jak przekazano, śledczy pracują nad ustaleniem tożsamości zmarłego oraz wyjaśnieniem okoliczności jego śmierci. Na obecnym etapie postępowania służby nie ujawniają personaliów odnalezionego mężczyzny.

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Czynności na miejscu mają odpowiedzieć na pytanie, w jakich okolicznościach doszło do zgonu. Do czasu zakończenia wstępnych ustaleń policja i prokuratura nie przekazują dodatkowych informacji.

W okolicy trwały poszukiwania 21-latka

W ostatnich dniach w rejonie Jesionki prowadzone były zakrojone na szeroką skalę poszukiwania 21-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego, który oddalił się z miejsca służbowego zakwaterowania.

W działania zaangażowani byli policjanci, strażacy, ratownicy z OSP Ratownictwo Wodne, pies wyszkolony do poszukiwań osób zaginionych oraz dron wspierający akcję z powietrza.

Nie ma jeszcze potwierdzenia

Na tę chwilę służby nie potwierdzają, że odnalezione zwłoki należą do zaginionego 21-latka. Ostateczna identyfikacja będzie możliwa dopiero po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych czynności procesowych.

Sprawa jest rozwojowa. Kolejne informacje powinny zostać przekazane po zakończeniu działań prowadzonych przez policję i prokuraturę.

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