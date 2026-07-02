Zwłoki mężczyzny znalezione na Mazowszu. Na miejscu pracują policja i prokurator
W miejscowości Jesionka w gminie Czosnów (powiat nowodworski) ujawniono zwłoki mężczyzny. Na miejscu od kilku godzin prowadzone są intensywne czynności procesowe z udziałem policjantów, technika kryminalistyki oraz grupy dochodzeniowo-śledczej. Działania odbywają się pod nadzorem prokuratora.
Trwa ustalanie tożsamości
Jak przekazano, śledczy pracują nad ustaleniem tożsamości zmarłego oraz wyjaśnieniem okoliczności jego śmierci. Na obecnym etapie postępowania służby nie ujawniają personaliów odnalezionego mężczyzny.
Czynności na miejscu mają odpowiedzieć na pytanie, w jakich okolicznościach doszło do zgonu. Do czasu zakończenia wstępnych ustaleń policja i prokuratura nie przekazują dodatkowych informacji.
W okolicy trwały poszukiwania 21-latka
W ostatnich dniach w rejonie Jesionki prowadzone były zakrojone na szeroką skalę poszukiwania 21-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego, który oddalił się z miejsca służbowego zakwaterowania.
W działania zaangażowani byli policjanci, strażacy, ratownicy z OSP Ratownictwo Wodne, pies wyszkolony do poszukiwań osób zaginionych oraz dron wspierający akcję z powietrza.
Nie ma jeszcze potwierdzenia
Na tę chwilę służby nie potwierdzają, że odnalezione zwłoki należą do zaginionego 21-latka. Ostateczna identyfikacja będzie możliwa dopiero po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych czynności procesowych.
Sprawa jest rozwojowa. Kolejne informacje powinny zostać przekazane po zakończeniu działań prowadzonych przez policję i prokuraturę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.