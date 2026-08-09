Zwłoki w Wiśle. Trwa intensywne przeszukiwanie rzeki
Trwa akcja służb na Wiśle w rejonie ujścia Narwi. W niedzielę, 9 sierpnia, wędkarz znajdujący się na łodzi zauważył w wodzie ciało i powiadomił służby ratunkowe. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, zwłok nie było już we wskazanym punkcie. Prąd rzeki miał je przemieścić. O sprawie poinformował Wirtualny Nowy Dwór.
Do działań skierowano strażaków oraz specjalistyczną grupę wodno-nurkową z Warszawy. Służby przeszukują Wisłę. Na razie nie ma informacji pozwalających ustalić tożsamość osoby ani okoliczności zdarzenia.
Wędkarz zauważył ciało w Wiśle
Zgłoszenie wpłynęło do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w niedzielę, 9 sierpnia, przed godziną 18:00. Informacja dotyczyła zwłok zauważonych w rzece w rejonie ujścia Narwi do Wisły.
Osobą, która zaalarmowała służby, był wędkarz przebywający w tym czasie na łodzi. Wskazał miejsce, w którym dostrzegł ciało.
Po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęła się akcja służb ratunkowych.
Ciało odpłynęło przed przybyciem ratowników
Do akcji skierowano między innymi druhów z OSP Ratownictwo Wodne Nowy Dwór Mazowiecki. Po dotarciu ratowników wędkarz przekazał, że ciało nie znajduje się już w miejscu, w którym wcześniej je zauważył.
Zwłoki miały odpłynąć, dlatego konieczne stało się rozpoczęcie poszukiwań na większym obszarze rzeki.
Warunki panujące na dużej rzece mogą znacząco utrudniać takie działania. Nurt może szybko przemieścić obiekt znajdujący się w wodzie, dlatego służby prowadzą poszukiwania w rejonie wskazanym przez zgłaszającego i na dalszym odcinku.
Specjalistyczna grupa z Warszawy w akcji
W działania zaangażowane są również zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Do akcji skierowano także grupę wodno-nurkową z JRG 1 Warszawa.
Strażacy prowadzą intensywne przeszukiwanie Wisły w rejonie ujścia Narwi. To miejsce wymagające szczególnej uwagi ze względu na połączenie dwóch dużych rzek i związane z tym warunki hydrologiczne.
Na obecnym etapie najważniejszym zadaniem służb jest odnalezienie ciała zauważonego przez wędkarza.
Na razie nie wiadomo, kim była ta osoba
Nie są obecnie znane tożsamość osoby ani okoliczności, w których znalazła się w Wiśle. Nie ma również podstaw, aby na tym etapie przesądzać o przyczynie śmierci.
Dopiero odnalezienie ciała pozwoli na rozpoczęcie dalszych czynności zmierzających do ustalenia personaliów oraz wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
Akcja służb trwa. Informacje mogą się zmieniać wraz z postępem prowadzonych działań.
Ujście Narwi do Wisły niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego
Poszukiwania prowadzone są w rejonie ujścia Narwi do Wisły. To obszar położony w sąsiedztwie Nowego Dworu Mazowieckiego i Twierdzy Modlin.
W akcji uczestniczą zarówno lokalni ratownicy wodni, jak i specjalistyczne siły Państwowej Straży Pożarnej, w tym grupa skierowana z Warszawy.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Osoby znajdujące się w rejonie prowadzonych działań powinny nie zbliżać się do miejsca pracy ratowników i nie utrudniać poruszania się jednostkom uczestniczącym w poszukiwaniach.
Jeżeli ktoś zauważy na rzece obiekt mogący mieć związek ze zgłoszeniem, nie powinien podejmować samodzielnych działań. Informację należy jak najszybciej przekazać służbom pod numerem alarmowym 112, podając możliwie dokładną lokalizację.
Na godzinę publikacji akcja poszukiwawcza trwa. Nie podano dotąd informacji o odnalezieniu ciała ani danych dotyczących osoby zauważonej przez wędkarza.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.