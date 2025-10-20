1 stycznia wejdzie w życie surowy zakaz. Wszyscy powinni się przygotować, bo ruszą kontrole, a kary będą ogromne
Od 1 stycznia 2026 roku w kilku województwach zacznie obowiązywać całkowity zakaz używania starych pieców na węgiel i drewno. Tak zwane „kopciuchy” znikną z polskich domów, a osoby, które nie dostosują się do przepisów, zapłacą nawet 5000 zł grzywny. To ostatni moment, aby wymienić stary piec i uniknąć kary.
Dlaczego rząd zakazuje starych pieców
Zakaz to efekt uchwał antysmogowych, które mają ograniczyć emisję pyłów i toksycznych substancji. Polska od lat znajduje się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów Europy, a zimowe smogi pochodzą głównie z domowych kotłów pozbawionych filtrów.
Eksperci przypominają: kopciuch to nie tylko niska wydajność, ale także tysiące szkodliwych związków trafiających do powietrza, którym oddychamy.
Gdzie i od kiedy obowiązuje zakaz
- Podkarpackie – od 1 stycznia 2026 r. całkowity zakaz palenia w piecach bez klasy.
- Łódzkie – od nowego roku każdy piec lub kominek sprzed 2018 r. musi mieć filtr lub elektrofiltr.
- Świętokrzyskie – od lipca 2026 r. nie będzie można używać nawet kotłów klasy 5 w miejscach z dostępem do sieci gazowej lub ciepłowniczej.
- W innych województwach – m.in. mazowieckim, śląskim, małopolskim, dolnośląskim i wielkopolskim – zakazy już obowiązują lub będą rozszerzane w 2025 roku.
Do kiedy można używać poszczególnych pieców
- Piece bez klasy (kopciuchy) – zakazane od 2024–2026 r. w zależności od regionu.
- Kotły klasy 3 i 4 – legalne tylko do końca 2027 r.
- Kotły klasy 5 – dopuszczone do końca dekady, ale tylko tam, gdzie nie ma sieci gazowej lub ciepłowniczej.
Eksperci ostrzegają: nawet jeśli przepisy pozwalają jeszcze na użytkowanie, warto wymienić piec wcześniej – nowoczesne urządzenia zużywają nawet 40% mniej paliwa.
Kary i kontrole – na co musisz uważać
Za palenie w starym piecu grozi:
- mandat do 500 zł nałożony przez straż miejską,
- grzywna do 5000 zł w przypadku powtarzających się naruszeń.
Kontrole będą prowadzone zarówno na zgłoszenie mieszkańców, jak i z urzędu – szczególnie w gminach uczestniczących w programie „Czyste Powietrze”. W praktyce kara może być nakładana wielokrotnie – przy każdej kontroli.
Jak uniknąć kary i zdążyć z wymianą pieca
Wymiana źródła ciepła nie musi oznaczać dużych kosztów.
Z pomocą przychodzi rządowy program „Czyste Powietrze”, który pozwala uzyskać nawet 136 200 zł dotacji na:
- montaż pompy ciepła, pieca gazowego lub pelletowego,
- modernizację instalacji grzewczej,
- przyłączenie do sieci ciepłowniczej,
- termomodernizację budynku.
Wnioski można składać w lokalnych punktach konsultacyjnych lub przez stronę czystepowietrze.gov.pl.
Eksperci apelują, by nie czekać do końca 2025 roku – liczba firm instalacyjnych jest ograniczona, a czas realizacji inwestycji coraz dłuższy.
Jakie ogrzewanie wybrać zamiast kopciucha
- Pompa ciepła – najbardziej ekologiczne i bezemisyjne źródło energii.
- Kocioł gazowy kondensacyjny – tanie w eksploatacji i wydajne rozwiązanie.
- Kocioł na pellet – ekologiczna alternatywa dla domów bez dostępu do gazu.
- Podłączenie do sieci ciepłowniczej – w wielu miastach najtańsze w długiej perspektywie.
Co to oznacza dla czytelnika
- Od 1 stycznia 2026 r. w kolejnych regionach Polski wejdzie bezwzględny zakaz używania starych pieców.
- Za złamanie przepisów grozi do 5000 zł grzywny.
- To ostatni moment, by skorzystać z rządowych dopłat i wymienić piec na nowoczesny.
- Wymiana urządzenia może obniżyć rachunki i poprawić jakość powietrza w całej okolicy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.